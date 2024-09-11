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Posted 11 сентября, 09:46

Published 11 сентября, 09:46

Modified 11 сентября, 09:52

Updated 11 сентября, 09:52

ОСАГО в Уфе становится дешевле

ОСАГО в Уфе становится дешевле

11 сентября 2024, 09:46
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Как изменится цена полисов в Башкирии, сообщает в среду, 11 сентября, пресс-служба отделения Национального банка по Республике Башкортостан.

В Уфе рассматривается возможность снижения территориального коэффициента (КТ) для полисов ОСАГО. Этот коэффициент напрямую влияет на конечную стоимость страховки, и его уменьшение обещает сделать жизнь автовладельцев более комфортной.

В рамках нового проекта Банк России предлагает изменить КТ для 39 регионов страны: в 18 территориях он будет повышен, а вот для 21 — наоборот, снижен. И среди счастливчиков оказалась Уфа.

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На данный момент КТ для Уфы составляет 1,64. Однако после предполагаемого уменьшения на 5% он может стать равным 1,56. Это изменение позволит снизить цену на полисы ОСАГО в Уфе и даст возможность многим автовладельцам сэкономить на обязательном страховании. Важно отметить, что другие населенные пункты Башкортостана не подвергнутся изменениям: их текущие коэффициенты останутся без изменений.

Если взглянуть на статистику, то по итогам первого полугодия 2024 года, средняя стоимость для покупки полиса ОСАГО в Башкортостане составляет около 6600 рублей — это на 14% ниже среднероссийского показателя (порядка 7700 рублей). Снижение КТ только увеличит эту разницу.

Кроме того, Банк России планирует расширить тарифный коридор для общественного транспорта, мотоциклов и грузовых автомобилей — эта мера также направлена на оптимизацию ценовой политики в сфере автострахования. Стоит отметить, что решение о внесении изменений будет принято после анализа предложений от граждан до 17 сентября.

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