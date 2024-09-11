ОСАГО в Уфе становится дешевле

На данный момент КТ для Уфы составляет 1,64. Однако после предполагаемого уменьшения на 5% он может стать равным 1,56. Это изменение позволит снизить цену на полисы ОСАГО в Уфе и даст возможность многим автовладельцам сэкономить на обязательном страховании. Важно отметить, что другие населенные пункты Башкортостана не подвергнутся изменениям: их текущие коэффициенты останутся без изменений.