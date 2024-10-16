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Труд

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Октябрь
Депутат из Башкирии получил по заслугам
16 октября, 16:03
Башкирия рухнула на рынке труда
11 октября, 14:55
Сентябрь
Пиво, петухи и люкс для влюбленных: рейтинг тюрем Уфы и Башкирии
28 сентября, 09:38
Август
Чиновники Башкирии отведут в школу 1207 первоклашек
30 августа, 07:31
Знаменитый «Салют» запустят в Уфе в новом формате
19 августа, 08:25
Антиабортный фильм покажут школьникам Башкирии
16 августа, 04:56
Июль
В Башкирии 5396 детей участников СВО посещают детские сады бесплатно
29 июля, 13:59
Хабиров заявил о переменах в Башкирии
26 июля, 07:57
Июнь
В Башкирии рабочие украли со скважины кабеля за ₽2 млн
24 июня, 06:48
Центр занятости Уфы: как встать на учет в 2024 году и размер пособия по безработице
19 июня, 12:02
Стройкомпания не платила полгода рабочим из Башкирии
Башкортостанский «Спецстроймонтаж-Стронег» оштрафовали из-за просрочки выплат и долга перед сотрудниками в ₽2,3 млн, сообщили Mkset в прокуратуре региона.
18 июня, 08:28
Число погибших на стройке в Уфе увеличилось
Стало известно о третьем погибшем на стройке в Уфе, сообщает прокуратура Башкирии. Несмотря на усилия врачей, один из пострадавших рабочих скончался по прибытии в больницу.
11 июня, 12:29
В Уфе начали проверку после ужасной гибели рабочих
После падения строительного подъемника, закончившейся смертью двоих рабочих, в Уфе начали проверку. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
11 июня, 12:22

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