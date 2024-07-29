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В Башкирии 5396 детей участников СВО посещают детские сады бесплатно

В Башкирии 5396 детей участников СВО посещают детские сады бесплатно

29 июля 2024, 13:59
Фото: 1MI
В Башкирии реализуется широкий спектр мер поддержки участников СВО и их семей, сообщает министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Ленара Иванова.

По словам Ленары Ивановой, в регионе уже реализовано множество программ, направленных на помощь семьям военнослужащих.

Так, 5396 детей участников СВО посещают детские сады бесплатно, 6692 школьника получают бесплатное питание, 2629 детей отдохнули в детских лагерях. Кроме того, оказывается поддержка в сфере образования, медицинского обслуживания, трудоустройства, жилищных вопросов и др.

— Важно отметить, что мы не только предоставляем материальную помощь, но и оказываем психологическую поддержку, что особенно важно для семей, переживающих трудности, — подчеркнула Ленара Иванова.

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил удовлетворение проводимой работой и подчеркнул, что вопрос поддержки участников СВО и их семей находится под его личным контролем.

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