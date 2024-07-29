В Башкирии 5396 детей участников СВО посещают детские сады бесплатно

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
По словам Ленары Ивановой, в регионе уже реализовано множество программ, направленных на помощь семьям военнослужащих.
Так, 5396 детей участников СВО посещают детские сады бесплатно, 6692 школьника получают бесплатное питание, 2629 детей отдохнули в детских лагерях. Кроме того, оказывается поддержка в сфере образования, медицинского обслуживания, трудоустройства, жилищных вопросов и др.
— Важно отметить, что мы не только предоставляем материальную помощь, но и оказываем психологическую поддержку, что особенно важно для семей, переживающих трудности, — подчеркнула Ленара Иванова.
Глава Башкирии Радий Хабиров выразил удовлетворение проводимой работой и подчеркнул, что вопрос поддержки участников СВО и их семей находится под его личным контролем.