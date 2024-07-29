В Башкирии 5396 детей участников СВО посещают детские сады бесплатно

Так, 5396 детей участников СВО посещают детские сады бесплатно, 6692 школьника получают бесплатное питание, 2629 детей отдохнули в детских лагерях. Кроме того, оказывается поддержка в сфере образования, медицинского обслуживания, трудоустройства, жилищных вопросов и др.