Стройкомпания не платила полгода рабочим из Башкирии

По информации с сайта предприятия, объект располагается в Белебее. «Спецстроймонтаж-Стронег» занимается подрядной деятельностью — возведением капитальных строений и сооружений. В открытых источниках указано, что у предприятия — два учредителя и 16 сотрудников. За ним в 2024 году также числятся ряд штрафов по налогам: всего почти ₽75 тысяч.