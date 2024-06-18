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Updated Сегодня, 08:30

Стройкомпания не платила полгода рабочим из Башкирии

Стройкомпания не платила полгода рабочим из Башкирии

18 июня 2024, 08:28
Фото: FreePik
Башкортостанский «Спецстроймонтаж-Стронег» оштрафовали из-за просрочки выплат и долга перед сотрудниками в ₽2,3 млн, сообщили Mkset в прокуратуре региона.

Непомерные долги компании перед сотрудниками вскрылись после трудовой проверки на объекте. Выплатами руководство обделило восьмерых подчинённых.

Компанию оштрафовали на ₽30 тысяч, а также заставили выплатить рабочим весь размер задолженности.

По информации с сайта предприятия, объект располагается в Белебее. «Спецстроймонтаж-Стронег» занимается подрядной деятельностью — возведением капитальных строений и сооружений. В открытых источниках указано, что у предприятия — два учредителя и 16 сотрудников. За ним в 2024 году также числятся ряд штрафов по налогам: всего почти ₽75 тысяч.

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Ранее фигурантами уголовного дело стало руководство одного из уфимских ЖЭУ. Сотрудникам задолжали сразу ₽3 млн.

#Общество#Бизнес#Уголовное дело#Деньги#Башкортостан#Долги#Зарплата#Работа#Труд
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