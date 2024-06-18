Стройкомпания не платила полгода рабочим из Башкирии

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Непомерные долги компании перед сотрудниками вскрылись после трудовой проверки на объекте. Выплатами руководство обделило восьмерых подчинённых.
Компанию оштрафовали на ₽30 тысяч, а также заставили выплатить рабочим весь размер задолженности.
По информации с сайта предприятия, объект располагается в Белебее. «Спецстроймонтаж-Стронег» занимается подрядной деятельностью — возведением капитальных строений и сооружений. В открытых источниках указано, что у предприятия — два учредителя и 16 сотрудников. За ним в 2024 году также числятся ряд штрафов по налогам: всего почти ₽75 тысяч.
Ранее фигурантами уголовного дело стало руководство одного из уфимских ЖЭУ. Сотрудникам задолжали сразу ₽3 млн.