Уфимцы гробят здоровье из-за денег

Posted 14 ноября, 16:53
Published 14 ноября, 16:53
Modified 14 ноября, 19:51
Updated 14 ноября, 19:51
По данным SuperJob, в походах на работу в больном состоянии признались 67% экономически активного населения города. Чуть больше жалеют себя уфимцы старше 34 лет — среди более старшего поколения выше число тех, кто не пошел бы работать с недомоганием.
Заметили аналитик и корреляцию уровня зарплаты с нещадным трудом — те, кто зарабатывают до ₽50 000, чаще приходят на работу больными, чем горожане с доходом выше ₽100 000. Получается, чем больше человек зарабатывает — тем внимательнее он относится к своему самочувствию.
Ранее Mkset разбирал отчёт Росстата, в котором указано, что зарплаты в Башкортостане за год выросли на 17%.