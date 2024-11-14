mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 16:53

Published 14 ноября, 16:53

Modified 14 ноября, 19:51

Updated 14 ноября, 19:51

Уфимцы работают во время болезни

Уфимцы гробят здоровье из-за денег

14 ноября 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney.

Уфимцы работают во время болезни

Для подавляющего числа жителей башкирской столицы болезнь — не повод отлынивать от труда, выяснилось из опроса, проведённого крупным порталом по поиску работы.

По данным SuperJob, в походах на работу в больном состоянии признались 67% экономически активного населения города. Чуть больше жалеют себя уфимцы старше 34 лет — среди более старшего поколения выше число тех, кто не пошел бы работать с недомоганием.

Заметили аналитик и корреляцию уровня зарплаты с нещадным трудом — те, кто зарабатывают до ₽50 000, чаще приходят на работу больными, чем горожане с доходом выше ₽100 000. Получается, чем больше человек зарабатывает — тем внимательнее он относится к своему самочувствию.

В Башкирии взлетели зарплаты
Узнать подробнее

Ранее Mkset разбирал отчёт Росстата, в котором указано, что зарплаты в Башкортостане за год выросли на 17%.

Читайте также:
Кто в Уфе получает ₽180 тысячУфимцам не нужны новогодние корпоративыСегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Статистика#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Опрос#Зарплаты#Болезнь#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Работа#Кумертау#Росстат#Белебей#Мелеуз#Труд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика