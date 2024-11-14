Уфимцы гробят здоровье из-за денег

Заметили аналитик и корреляцию уровня зарплаты с нещадным трудом — те, кто зарабатывают до ₽50 000, чаще приходят на работу больными, чем горожане с доходом выше ₽100 000. Получается, чем больше человек зарабатывает — тем внимательнее он относится к своему самочувствию.