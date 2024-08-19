Знаменитый «Салют» запустят в Уфе в новом формате

Радий Хабиров говорит, что центр будет одним из важных объектов для детей с особенностями здоровья и для их мам и пап. По словам главы региона, занятия с детьми будут проводить лучшие эксперты. Родителям будут предоставлены работники-консультанты. Также вместе с реабилитационным центром будет работать мини-школа на 192 ребёнка. Тут будут проводиться адаптивные программы для начальной и средней школы по основному или дополнительному образованию.