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Published Сегодня, 08:25

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Знаменитый «Салют» запустят в Уфе в новом формате

Знаменитый «Салют» запустят в Уфе в новом формате

19 августа 2024, 08:25
Фото: 1MI
Новый реабилитационный центр для детей с ОВЗ будет открыт в октябре, сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

В «Салюте» будет проводиться диагностика и реабилитация детей с ОВЗ. Он рассчитан на 80 мест для стационара и 250 посещений в день для полустационарного лечения.

Радий Хабиров говорит, что центр будет одним из важных объектов для детей с особенностями здоровья и для их мам и пап. По словам главы региона, занятия с детьми будут проводить лучшие эксперты. Родителям будут предоставлены работники-консультанты. Также вместе с реабилитационным центром будет работать мини-школа на 192 ребёнка. Тут будут проводиться адаптивные программы для начальной и средней школы по основному или дополнительному образованию.


Радий Хабиров показал на видео, как будет выглядеть обновленный «Салют» в Уфе. Ролик глава Башкирии разметил в своем онлайн-канале.

В планах Башкирии открыть ещё один такой же центр для детей в Ишимбайском районе к 2025 году.

Напомним, ранее Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ сообщало о перезапуске «Салюта» в сентябре 2024 года. Таким образом, сроки начала работы обновленного и перепрофилированного учреждения передвинули на месяц. Про судьбу учреждения и его прошлое Mkset рассказывал здесь.

Многострадальный «Салют» в Уфе откроют в сентябре
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