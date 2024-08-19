Знаменитый «Салют» запустят в Уфе в новом формате

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В «Салюте» будет проводиться диагностика и реабилитация детей с ОВЗ. Он рассчитан на 80 мест для стационара и 250 посещений в день для полустационарного лечения.
Радий Хабиров говорит, что центр будет одним из важных объектов для детей с особенностями здоровья и для их мам и пап. По словам главы региона, занятия с детьми будут проводить лучшие эксперты. Родителям будут предоставлены работники-консультанты. Также вместе с реабилитационным центром будет работать мини-школа на 192 ребёнка. Тут будут проводиться адаптивные программы для начальной и средней школы по основному или дополнительному образованию.
Радий Хабиров показал на видео, как будет выглядеть обновленный «Салют» в Уфе. Ролик глава Башкирии разметил в своем онлайн-канале.
В планах Башкирии открыть ещё один такой же центр для детей в Ишимбайском районе к 2025 году.
Напомним, ранее Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ сообщало о перезапуске «Салюта» в сентябре 2024 года. Таким образом, сроки начала работы обновленного и перепрофилированного учреждения передвинули на месяц. Про судьбу учреждения и его прошлое Mkset рассказывал здесь.