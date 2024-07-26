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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 08:16

Хабиров заявил о переменах в Башкирии

Хабиров заявил о переменах в Башкирии

26 июля 2024, 07:57
Фото: 1MI
Глава региона пообещал в республике новые удобства через свой Telegram-канал в пятницу, 26 июля.

Руководитель Башкирии Радий Хабиров рассказал о программах обновления региональных центров занятости. Среди изменений, о которых упомянул глава республики — новый принцип работы, дополнительные удобства, расширения перечня услуг и модернизация внешнего вида.

Так, в помещениях для ожидания появятся большие телевизоры и зоны для детей. Кроме того, наконец будет внедрена электронная очередь. Все услуги же будут оказываться в режиме «одного окна». Кроме того, в центрах занятости можно будет составлять резюме, готовиться к собеседованиям и получить помощь в открытии бизнеса.

Хабиров также раскрыл подробности нового внешнего вида центров — интерьер будет оформлен в едином стиле бренда «Работа России». Появятся новая мебель и оборудование.

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