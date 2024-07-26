Хабиров заявил о переменах в Башкирии

Так, в помещениях для ожидания появятся большие телевизоры и зоны для детей. Кроме того, наконец будет внедрена электронная очередь. Все услуги же будут оказываться в режиме «одного окна». Кроме того, в центрах занятости можно будет составлять резюме, готовиться к собеседованиям и получить помощь в открытии бизнеса.