Хабиров заявил о переменах в Башкирии

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Руководитель Башкирии Радий Хабиров рассказал о программах обновления региональных центров занятости. Среди изменений, о которых упомянул глава республики — новый принцип работы, дополнительные удобства, расширения перечня услуг и модернизация внешнего вида.
Так, в помещениях для ожидания появятся большие телевизоры и зоны для детей. Кроме того, наконец будет внедрена электронная очередь. Все услуги же будут оказываться в режиме «одного окна». Кроме того, в центрах занятости можно будет составлять резюме, готовиться к собеседованиям и получить помощь в открытии бизнеса.
Хабиров также раскрыл подробности нового внешнего вида центров — интерьер будет оформлен в едином стиле бренда «Работа России». Появятся новая мебель и оборудование.