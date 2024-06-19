Центр занятости Уфы: как встать на учет в 2024 году и размер пособия по безработице

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Биржи труда, официально называемые Центрами занятости населения, помогают гражданам найти работу. После регистрации и получения статуса безработного они получают доступ к базе вакансий, пособию по безработице и возможности переобучения на новую специальность с получением стипендии.
Мы объясним, как зарегистрироваться на бирже труда и какие документы и шаги необходимы для лиц без опыта работы.
Перед тем как начать процедуру оформления безработицы, убедитесь, что вы соответствуете следующим требованиям:
Для регистрации вам потребуются следующие документы:
Если вы никогда не работали, вам нужны только заявление, паспорт и документы об образовании.
Есть два варианта:
Центр занятости обязан рассмотреть вашу заявку в течение 11 календарных дней с момента подачи. По истечении этого срока вам будет выдано решение:
Также важно учесть, что выплата пособия по безработице не производится в периоды:
Данные периоды не включаются в расчет продолжительности выплаты пособия по безработице и увеличивают ее срок.
Вы также можете подать документы на признание безработным через официальные интернет-порталы: «Госуслуги» или «Работа в России».
Первым делом вам необходимо зарегистрироваться на официальном портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги». Для этого перейдите на сайт gosuslugi.ru, нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» и следуйте инструкциям. Вам потребуется указать персональные данные, подтвердить их через СМС или электронную подпись, а также выбрать удобный способ входа на портал (пароль, электронная подпись, ключевая карта и т. д.).
После успешной регистрации и входа на портал «Госуслуги», перейдите на сайт rabota.gov.ru, который является частью портала и предназначен для вопросов занятости населения.
На сайте «Работа в России» найдите раздел «Оформление пособия по безработице» и заполните соответствующую форму заявления. Обратите внимание, что вам потребуется прикрепить сканированные копии необходимых документов, таких как паспорт, трудовая книжка или справка о последнем месте работы.
В заявлении укажите регион, в котором вы планируете искать работу, и выберите центр занятости населения, куда вы готовы обратиться лично для дальнейшего сотрудничества.
После заполнения всех полей и прикрепления необходимых документов отправьте заявление. Вы сможете отслеживать его статус в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте «Работа в России».
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