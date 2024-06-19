Центр занятости Уфы: как встать на учет в 2024 году и размер пособия по безработице

Первым делом вам необходимо зарегистрироваться на официальном портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги». Для этого перейдите на сайт gosuslugi.ru, нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» и следуйте инструкциям. Вам потребуется указать персональные данные, подтвердить их через СМС или электронную подпись, а также выбрать удобный способ входа на портал (пароль, электронная подпись, ключевая карта и т. д.).