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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Как зарегистрироваться на бирже труда в 2024 году: подробный гайд

Центр занятости Уфы: как встать на учет в 2024 году и размер пособия по безработице

19 июня 2024, 12:02
Фото: 1MI
Как зарегистрироваться на бирже труда в 2024 году: подробный гайд
Ищете работу или хотите сменить нынешнюю, но не знаете с чего начать? Эффективный способ получить содействие в поиске вакансий и даже материальную помощь может стать постановка на учет в ЦЗН. Рассмотрим, как это сделать в 2024 году.

Биржи труда, официально называемые Центрами занятости населения, помогают гражданам найти работу. После регистрации и получения статуса безработного они получают доступ к базе вакансий, пособию по безработице и возможности переобучения на новую специальность с получением стипендии.

Мы объясним, как зарегистрироваться на бирже труда и какие документы и шаги необходимы для лиц без опыта работы.

Как официально стать безработным?

Шаг 1: Проверка соответствия условиям

Перед тем как начать процедуру оформления безработицы, убедитесь, что вы соответствуете следующим требованиям:

  • Возраст: вам должно быть от 16 до 65 лет.
  • Отсутствие работы и дохода.
  • Готовность к трудоустройству: вы можете приступить к работе в течение двух недель после регистрации в службе занятости.

Шаг 2: Сбор необходимых документов

Для регистрации вам потребуются следующие документы:

  • Заявление на признание безработным
  • Паспорт
  • Справка 2-НДФЛ: за последние три месяца с предыдущего места работы.
  • Трудовая книжка или копии трудовых договоров: необходимы для подтверждения трудового стажа.
  • Документы об образовании: аттестат, диплом или другие документы, подтверждающие ваше образование.

Если вы никогда не работали, вам нужны только заявление, паспорт и документы об образовании.

Перед тем как начать процедуру оформления безработицы, убедитесь, что вы соответствуете следующим требованиямПеред тем как начать процедуру оформления безработицы, убедитесь, что вы соответствуете следующим требованиям
Перед тем как начать процедуру оформления безработицы, убедитесь, что вы соответствуете следующим требованиям
Фото: 1MI

Шаг 3: Регистрация

Есть два варианта:

  1. Вы можете пойти в местный центр занятости населения лично. Там вам помогут с регистрацией.
  2. Или вы можете зарегистрироваться онлайн через портал «Госуслуги».

Шаг 4: Рассмотрение заявки

Центр занятости обязан рассмотреть вашу заявку в течение 11 календарных дней с момента подачи. По истечении этого срока вам будет выдано решение:

  • Признание безработным: вам будет выдано уведомление о признании безработным, после чего начнется выплата пособия по безработице.
  • Отказ: в этом случае вам будет предоставлено письменное объяснение причин, которые могут включать:
    • Возраст меньше 16 лет или старше 65 лет.
    • Получение пенсии по старости или за выслугу лет.
    • Отказ от двух подходящих вакансий.
    • Предоставление поддельных документов.
    • Самовольный непосещение предложенной работы или обучения без предоставления обоснованных причин.

Также важно учесть, что выплата пособия по безработице не производится в периоды:

  • Беременности и родов.
  • Безработный уезжает учиться в вуз или колледж на вечернее или заочное отделение.
  • Призыв безработного на военные сборы или участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к военной службе или выполнением гражданских обязанностей.

Данные периоды не включаются в расчет продолжительности выплаты пособия по безработице и увеличивают ее срок.

Альтернативные способы подачи документов

Вы также можете подать документы на признание безработным через официальные интернет-порталы: «Госуслуги» или «Работа в России».

Вы также можете подать документы на признание безработным через официальные интернет-порталы: «Госуслуги» или «Работа в России».Вы также можете подать документы на признание безработным через официальные интернет-порталы: «Госуслуги» или «Работа в России».
Вы также можете подать документы на признание безработным через официальные интернет-порталы: «Госуслуги» или «Работа в России».
Фото: 1MI

Пошаговая инструкция постановки на учет через «Госуслуги»

Шаг 1: Регистрация на портале

Первым делом вам необходимо зарегистрироваться на официальном портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги». Для этого перейдите на сайт gosuslugi.ru, нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» и следуйте инструкциям. Вам потребуется указать персональные данные, подтвердить их через СМС или электронную подпись, а также выбрать удобный способ входа на портал (пароль, электронная подпись, ключевая карта и т. д.).

Шаг 2: Вход на портал «Работа в России»

После успешной регистрации и входа на портал «Госуслуги», перейдите на сайт rabota.gov.ru, который является частью портала и предназначен для вопросов занятости населения.

Шаг 3: Оформление заявления на пособие по безработице

На сайте «Работа в России» найдите раздел «Оформление пособия по безработице» и заполните соответствующую форму заявления. Обратите внимание, что вам потребуется прикрепить сканированные копии необходимых документов, таких как паспорт, трудовая книжка или справка о последнем месте работы.

Шаг 4: Указание предпочтений и ЦЗН

В заявлении укажите регион, в котором вы планируете искать работу, и выберите центр занятости населения, куда вы готовы обратиться лично для дальнейшего сотрудничества.

Шаг 5: Отправка заявления и отслеживание статуса

После заполнения всех полей и прикрепления необходимых документов отправьте заявление. Вы сможете отслеживать его статус в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте «Работа в России».

Советы экспертов

  • Получение субсидий: Если вы планируете открыть свой бизнес, узнайте о возможности получения субсидий. Для Уфы финансовая помощь составляет сумму, равную 12-кратному размеру максимального ежемесячного пособия по безработице, без учета регионального коэффициента.
  • Психологическая помощь: В центрах занятости населения также предоставляют услуги психологов, которые помогут вам справиться с трудностями, связанными с поиском работы или адаптацией на новом рабочем месте.
  • Дополнительные выплаты: В некоторых регионах действуют программы дополнительной поддержки, включая компенсации за проезд к месту работы или другие социальные льготы. Информацию о таких программах можно получить в вашем местном ЦЗ.
Первые три месяца можно получать 75% от среднего заработка, но не более 13 751 рубляПервые три месяца можно получать 75% от среднего заработка, но не более 13 751 рубля
Первые три месяца можно получать 75% от среднего заработка, но не более 13 751 рубля
Фото: Изображение Midjourney

Часто задаваемые вопросы

Когда можно повторно обратиться в ЦЗН? Вы можете повторно встать на учет в ЦЗН через шесть месяцев после снятия с учета.

Сколько платят на бирже труда в 2024 году?

  • Для жителей Уфы, которые потеряли работу по своей вине (нарушение дисциплины) или не могут подтвердить свой заработок, минимальное пособие по безработице в 2024 году составит 1 725 ₽ в месяц, если их трудовой стаж за последний год был меньше шести месяцев.
  • Для граждан Уфы, состоявшие в трудовых отношениях более 26 недель за последний год и уволенные с военной службы по призыву, будут получать следующие пособия по безработице: первые три месяца: 14 710,8 ₽ в месяц; в следующие три месяца: 5 750 ₽ в месяц.

Сколько можно находиться на учете?

  • Лица, уволенные по сокращению штата: пособие по безработице предоставляется в течение шести месяцев.
  • Прочие категории безработных: для других категорий безработных (например, по собственному желанию, по истечению срока трудового договора и т. д.) пособие выплачивается в течение трех месяцев.
  • Срок состояния на учете: на учете в качестве безработного вы можете состоять неограниченное количество времени, пока не найдете работу или не утратите статус безработного по другим причинам.
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#Ольга Харина#Общество#Деньги#Рынок труда#Трудоустройство#Трудойстройство#Работа#Труд
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