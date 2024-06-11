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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Уфе начали проверку после ужасной гибели рабочих

В Уфе начали проверку после ужасной гибели рабочих

11 июня 2024, 12:22
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
После падения строительного подъемника, закончившейся смертью двоих рабочих, в Уфе начали проверку. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Напомним, трагический инцидент случился 11 июня на объекте ЖК «Менделеевский». Четверо рабочих находились в люльке, когда средство перемещения внезапно сорвалось с высоты пятого этажа. Как сообщили ранее редакции в МЧС, двое мужчин разбились насмерть, ещё двое пострадавших получили серьёзные травмы.

Люлька сорвалась в Уфе: есть жертвы
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На месте сейчас работают экстренные службы. К объекту также выехал прокурор города. Надзорное ведомство разбирается с ответственными за соблюдение техники безопасности, результаты расследования взяты на контроль.

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