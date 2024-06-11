В Уфе начали проверку после ужасной гибели рабочих

Напомним, трагический инцидент случился 11 июня на объекте ЖК «Менделеевский». Четверо рабочих находились в люльке, когда средство перемещения внезапно сорвалось с высоты пятого этажа. Как сообщили ранее редакции в МЧС, двое мужчин разбились насмерть, ещё двое пострадавших получили серьёзные травмы.