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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

В Башкирии рабочие украли со скважины кабеля за ₽2 млн

В Башкирии рабочие украли со скважины кабеля за ₽2 млн

24 июня 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney
Тюремные сроки получили два жителя Башкортостана за кражу на предприятии с огромным ущербом, сообщили в прокуратуре региона.

Как выяснило следствие, сообщники больше года «таскали» с работы — нефтяной скважины — провода. Эксперты подсчитали, что ущерб от их действий составил более ₽2,2 млн.

В своей вине «воровской дуэт» сознался частично. Одному из мужчин назначили 2 года и 10 месяцев колонии общего режима, другому — три года. Кроме того, им назначили штрафы по ₽180 и ₽200 тысяч соответственно.

Стройкомпания не платила полгода рабочим из Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что одна из стройкомпаний Башкирии больше полугода не выплачивала своим сотрудникам зарплату. Когда на объект нагрянули с проверкой, долг перед работникам перешагнул сумму в ₽2,3 млн.

#Общество#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Кража#Новости Башкирии#Воровство#Работа#Труд
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