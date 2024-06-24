В Башкирии рабочие украли со скважины кабеля за ₽2 млн

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Как выяснило следствие, сообщники больше года «таскали» с работы — нефтяной скважины — провода. Эксперты подсчитали, что ущерб от их действий составил более ₽2,2 млн.
В своей вине «воровской дуэт» сознался частично. Одному из мужчин назначили 2 года и 10 месяцев колонии общего режима, другому — три года. Кроме того, им назначили штрафы по ₽180 и ₽200 тысяч соответственно.
Ранее Mkset сообщал о том, что одна из стройкомпаний Башкирии больше полугода не выплачивала своим сотрудникам зарплату. Когда на объект нагрянули с проверкой, долг перед работникам перешагнул сумму в ₽2,3 млн.