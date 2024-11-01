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Судимость

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Ноябрь
Убийство 10-летней давности раскрыли в Башкирии
1 ноября, 08:09
Видео. Грабителя в трусах взяли в Уфе
1 ноября, 06:55
Октябрь
В уфимском транспорте воруют
9 октября, 09:04
Настойчивый вор получил ₽15 млн
2 октября, 17:05
Сентябрь
Буйный папаша избил полицию в Уфе
25 сентября, 06:36
«Понять-простить»: пятеро парней и девушка извинились на видео
11 сентября, 17:59
Студенты решили покататься на чужой машине, но что-то пошло не так
6 сентября, 09:09
Искал работу — нашел колбасу и судимость
5 сентября, 11:36
Июль
Вахтовика из Башкирии искали почти год и нашли
12 июля, 07:14
Резчик труб спалил 15 га леса в Башкирии
Неосторожное обращение с бензопилой обошлось мужчине в ₽1,2 млн и уголовную судимость, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
11 июля, 08:34
Обиженных детей оценили в ₽20 000 в Башкирии
5 июля, 13:30
Бунт на рейсе из Сочи устроил житель Башкирии
4 июля, 15:45
Июнь
Моргенштерн* признал себя бандосом
Музыкант и иностранный агент отреагировал на сообщения об угрожающем ему уголовном сроке через соцсети.
24 июня, 12:39

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