mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 09:04

Published 9 октября, 09:04

Modified 9 октября, 09:06

Updated 9 октября, 09:06

В Уфе был пойман карманный вор

В уфимском транспорте воруют

9 октября 2024, 09:04
Фото: 1MI

В Уфе был пойман карманный вор

Сотрудники полиции задержали мужчину за кражу кошелька в автобусе, сообщила в среду, 9 октября, пресс-служба МВД по Уфе.

С заявлением в полицию о пропаже обратилась жительница микрорайона «Сипайлово». Женщина рассказала, что после поездки в автобусе у нее пропал кошелек со всеми денежными средствами и банковскими картами. После длительного поиска сотрудники уголовного розыска смогли найти подозреваемого и задержать.

Им оказался 38-летний житель Уфы, имеющий судимость. При задержании мужчина сознался в содеянном и рассказал, что решил воспользоваться случаем и поживиться. Из-за большой толкучки в автобусе, злоумышленник незаметно вытащил кошелек у пострадавшей и скрылся из виду. После выхода с общественного транспорта, он вытащил все деньги и карты, а кошелек выкинул в мусорку для скрытия преступления. На украденные средства он совершал покупки в различных магазинах.

Возбуждено уголовное дело по отношению подозреваемого по статье 158 «Кража». Полиция напоминает жителям Уфы быть бдительней при большом скоплении людей и не забывать, что многие карманные воры умеют выбирать удачное время для воровства.

Главу Минздрава оштрафовали за нацпроекты в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о женщине, которая украла пенсию у своего собутыльника. Забрав карту с пенсией без ведомого хозяина, воровка покупала продукты в магазинах и ела в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка». Преступница была задержана и получила наказание в виде 10 месяцев условно с испытательным сроком на год.

Читайте также:
Ратмир Мавлиев потерял позициюНазвана дата открытия колоннады в УфеВ России перестал работать Discord
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#Кража#Россия#Автобус#Пенсия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Воровство#Транспорт#Москва#Задержание#Салават#Нефтекамск#Преступление#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Магазины#Судимость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика