В уфимском транспорте воруют

С заявлением в полицию о пропаже обратилась жительница микрорайона «Сипайлово». Женщина рассказала, что после поездки в автобусе у нее пропал кошелек со всеми денежными средствами и банковскими картами. После длительного поиска сотрудники уголовного розыска смогли найти подозреваемого и задержать.



Им оказался 38-летний житель Уфы, имеющий судимость. При задержании мужчина сознался в содеянном и рассказал, что решил воспользоваться случаем и поживиться. Из-за большой толкучки в автобусе, злоумышленник незаметно вытащил кошелек у пострадавшей и скрылся из виду. После выхода с общественного транспорта, он вытащил все деньги и карты, а кошелек выкинул в мусорку для скрытия преступления. На украденные средства он совершал покупки в различных магазинах.



Возбуждено уголовное дело по отношению подозреваемого по статье 158 «Кража». Полиция напоминает жителям Уфы быть бдительней при большом скоплении людей и не забывать, что многие карманные воры умеют выбирать удачное время для воровства.