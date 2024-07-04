Бунт на рейсе из Сочи устроил житель Башкирии

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Экипаж самолета, выполнявшего рейс «Сочи — Екатеринбург», вынужден был обратиться за помощью к транспортной полиции. Причиной тому стало агрессивное поведение одного из авиапассажиров. 25-летний мужчина игнорировал просьбы пристегнуть ремень, а также также грубо выражался и оскорблял авиаобслуживающий персонал.
Агрессора задержали. По итогам проверки выяснилось, что у мужчины имеется судимость по статье о мошенничестве и отсутствует регистрация на территории РФ. Задержанный в ответ на это заявил, что проживает в Башкирии вместе со своей бабушкой.
В его отношении составлены административные протоколы. Мужчине предстоит оплатить штраф в качестве наказания.