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Бунт на рейсе из Сочи устроил житель Башкирии

Бунт на рейсе из Сочи устроил житель Башкирии

4 июля 2024, 15:45
Фото: 1MI
Мужчина грубил экипажу воздушного судна и отказывался пристегиваться, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Экипаж самолета, выполнявшего рейс «Сочи — Екатеринбург», вынужден был обратиться за помощью к транспортной полиции. Причиной тому стало агрессивное поведение одного из авиапассажиров. 25-летний мужчина игнорировал просьбы пристегнуть ремень, а также также грубо выражался и оскорблял авиаобслуживающий персонал.

Агрессора задержали. По итогам проверки выяснилось, что у мужчины имеется судимость по статье о мошенничестве и отсутствует регистрация на территории РФ. Задержанный в ответ на это заявил, что проживает в Башкирии вместе со своей бабушкой.

В его отношении составлены административные протоколы. Мужчине предстоит оплатить штраф в качестве наказания.

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