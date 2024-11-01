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Posted 1 ноября, 08:09

Published 1 ноября, 08:09

Modified 1 ноября, 08:29

Updated 1 ноября, 08:29

Убийство 10-летней давности раскрыли в Башкирии

Убийство 10-летней давности раскрыли в Башкирии

1 ноября 2024, 08:09
Фото: 1MI.
В Дуванском районе до конца расследовано жестокое преступление, которое произошло еще в 2013 году, сообщает в пятницу, 1 ноября, прокуратура региона.

В селе Месягутово в феврале 2013 года разгорелась ссора между 41-летним мужчиной и его сожительницей. Как выяснили следственные органы, конфликт был спровоцирован систематическим злоупотреблением спиртными напитками со стороны обвиняемого. В ходе бурного общения мужчина, не контролируя себя, схватил женщину за голову и сильно ударил её о землю. Этот жест стал фатальным: женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

— После нападения, мужчина уехал с другом продолжать распивать спиртные напитки. Смерть женщины наступила спустя непродолжительное время недалеко от случившегося, — сообщает Следком Башкирии.

Как сообщают правоохранительные органы, благодаря дополнительным допросам свидетелей удалось установить причастность мужчины к смерти женщины.

— В ходе повторного допроса одного из свидетелей он сознался, что видел, как сожитель потерпевшей незадолго до ее смерти наносил ей телесные повреждения, однако не сообщил об этом ранее ввиду дружбы с ним, — комментируют в ведомстве.

Интересно, что сам обвиняемый свою вину не признает. Хотя он уже имеет за плечами несколько судимостей. Уголовное дело было направлено в Салаватский межрайонный суд для дальнейшего рассмотрения.

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Как ранее сообщал Mkset, в Иглинском районе был осужден мужчина, который очень долго скрывался от правосудия после убийства, однако спустя 13 лет решил проболтаться об этом другу.

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