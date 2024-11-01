Убийство 10-летней давности раскрыли в Башкирии

В селе Месягутово в феврале 2013 года разгорелась ссора между 41-летним мужчиной и его сожительницей. Как выяснили следственные органы, конфликт был спровоцирован систематическим злоупотреблением спиртными напитками со стороны обвиняемого. В ходе бурного общения мужчина, не контролируя себя, схватил женщину за голову и сильно ударил её о землю. Этот жест стал фатальным: женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.