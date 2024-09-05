Искал работу — нашел колбасу и судимость

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Пожилая женщина, возвращаясь с визита к врачу, решила немного отдохнуть в сквере Дружбы в Белорецке. Она оставила свою сумку на скамейке всего на десять минут. Как только она отвлеклась на красивую клумбу с цветами, ее сумка исчезла.
В сумке находились не только деньги (2800 рублей), но и важные медицинские документы, сотовый телефон и даже палка колбасы — что уж говорить о моральном ущербе. Общий убыток составил около 7 тысяч рублей. Поняв, что произошло, женщина обратилась за помощью к прохожим, которые помогли ей связаться с сыном. Он вызвал наряд полиции.
По горячим следам полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника — им оказался 55-летний местный житель с криминальным прошлым. Его нашли довольно оперативно и доставили в отделение для разбирательства.
На допросе подозреваемый рассказал свою печальную историю. Утром он вышел из дома в поисках работы; однако все его попытки закончились неудачей — вакансий не оказалось. Разочарованный и расстроенный мужчина пошел гулять по городу и наткнулся на женскую сумочку на лавочке в сквере Дружбы. Не удержавшись от искушения, он вытащил из кошелька деньги и смартфон, а также захватил колбасу. Сумку же он выбросил в мусорный контейнер — видимо, чтобы избавиться от улик.
По пути домой мужчина потратил часть украденных денег на спиртное и закуску. Однако вскоре его задержали сотрудники полиции.
Теперь белоречанин стал фигурантом уголовного дела, он признал свою вину. Расследование завершено, а материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.