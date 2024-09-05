Искал работу — нашел колбасу и судимость

На допросе подозреваемый рассказал свою печальную историю. Утром он вышел из дома в поисках работы; однако все его попытки закончились неудачей — вакансий не оказалось. Разочарованный и расстроенный мужчина пошел гулять по городу и наткнулся на женскую сумочку на лавочке в сквере Дружбы. Не удержавшись от искушения, он вытащил из кошелька деньги и смартфон, а также захватил колбасу. Сумку же он выбросил в мусорный контейнер — видимо, чтобы избавиться от улик.