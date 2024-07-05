Обиженных детей оценили в ₽20 000 в Башкирии

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Житель Белебея вымогал у мужчины ₽20 тыс. Данная денежная сумма, по его мнению, должна была стать компенсацией за тот якобы ранее обидел детей. Отмечается, что подсудимый угрожал потерпевшему применением насилия.
Вскоре после этого сотрудники полиции задержали злоумышленника при получении денег.
В качестве наказания мужчина был приговорен к полутора годам тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как подчеркнули в суде, ранее у мужчины уже были проблемы с законом: ранее он был судим.