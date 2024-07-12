Вахтовика из Башкирии искали почти год и нашли

— Злоумышленник был выявлен и задержан сотрудниками транспортной полиции по месту жительства. Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний уроженец Республики Башкортостан, — сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.



Полиция установила, что житель Башкирии ехал в том поезде на вахту в город Коротчаево. В вагоне он разговорился с соседом. Тот тоже ехал на вахту, но из Краснодарского края. Мужчины быстро нашли общий язык, а потом — и что выпить. Алкоголь так расслабил вахтовика из южного региона, что тот уснул. А когда проснулся, то не нашел своего мобильника. Мужчина тут же обратился в полицию. Сотрудники полиции осмотрели вагон, но телефон не нашли. Как оказалось, второй вахтовик на момент осмотра вагона спрятал мобильник в туалете. Житель Башкирии забрал его из тайника перед выходом из поезда.



При выяснении личности вахтовика из Башкирии было установлено, что он был не раз судим за кражи, жестокие побои и причинение смерти по неосторожности. На мужчину завели еще одно уголовное дело.