Вахтовика из Башкирии искали почти год и нашли

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Полицейские Тюмени смогли 9 июля 2024 задержать 50-летнего жителя Башкирии после розыска, который начался еще 11 октября 2023 года. Тогда к транспортной полиции обратился пассажир поезда «Уфа — Новый Уренгой». Он пожаловался на то, что у него украли мобильник за ₽18 000. Полиция хотела задержать подозреваемого по «горячим следам», но тогда этого сделать удалось. Удалось это сделать почти через год.
— Злоумышленник был выявлен и задержан сотрудниками транспортной полиции по месту жительства. Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний уроженец Республики Башкортостан, — сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.
Полиция установила, что житель Башкирии ехал в том поезде на вахту в город Коротчаево. В вагоне он разговорился с соседом. Тот тоже ехал на вахту, но из Краснодарского края. Мужчины быстро нашли общий язык, а потом — и что выпить. Алкоголь так расслабил вахтовика из южного региона, что тот уснул. А когда проснулся, то не нашел своего мобильника. Мужчина тут же обратился в полицию. Сотрудники полиции осмотрели вагон, но телефон не нашли. Как оказалось, второй вахтовик на момент осмотра вагона спрятал мобильник в туалете. Житель Башкирии забрал его из тайника перед выходом из поезда.
При выяснении личности вахтовика из Башкирии было установлено, что он был не раз судим за кражи, жестокие побои и причинение смерти по неосторожности. На мужчину завели еще одно уголовное дело.