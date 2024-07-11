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Резчик труб спалил 15 га леса в Башкирии

Резчик труб спалил 15 га леса в Башкирии

11 июля 2024, 08:34
Неосторожное обращение с бензопилой обошлось мужчине в ₽1,2 млн и уголовную судимость, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В мае 2023 года мужчина из Нефтекамска бензопилой работал с металлическими трубами на территории лесного массива. Во время работ образовалась искра. Огонь быстро распространился по лесу и выжег 15 га земли и растительности на ней. По оценкам экспертов, пожар уничтожил 15,5 кубометров древесины. Ущерб лесного фонда от огня, вызванного неосторожным обращением с инструментами, оценили в ₽1,2 млн. Но резчик не спешил выплачивать эту сумму.

На мужчину завели уголовное дело за уничтожение лесных насаждений. Краснокамский межрайонный суд Башкирии вынес ему приговор. Жителя Нефтекамска наказали 200 часами обязательных работ. Кроме того, мужчине придется выплатить ₽1,01 млн, так как ₽190 000 ущерба он возместил ранее. А инструмент совершения преступления — бензопилу — обратили в доход государства.

Напомним, в 2023 году лесные пожары бушевали в Белорецком районе Башкирии. В начале лета там одновременно горели до двух тысяч гектаров лесов.

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