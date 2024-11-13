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Ноябрь
В Башкирии внезапно изменится погода
13 ноября, 10:57
В Башкирии прогнозируют потепление
12 ноября, 14:30
«Салават Юлаев» против «Динамо» Мн: где смотреть и кто победит
7 ноября, 09:44
Октябрь
Ноябрь начнётся с экстремальной погоды в Башкирии
29 октября, 14:46
Погода разрушит планы уфимцев на выходные
24 октября, 13:52
Какая зима будет в Башкирии
24 октября, 08:19
Башкирия погружается в осеннюю хандру
23 октября, 13:40
Погода несёт уфимцам новую опасность
16 октября, 17:26
Гнев небес обрушится на Башкирию
9 октября, 09:43
Обалденную погоду обещают в Уфе
8 октября, 12:31
Третье лето наступает в Башкирии
7 октября, 13:19
Лето возвращается в Уфу
6 октября, 10:37
Зима близко: первый снег уже ждут в Башкирии
3 октября, 01:31
Погода в Уфе удивляет аномалиями
1 октября, 15:07
В Уфе побит 40-летний температурный рекорд
1 октября, 15:03
Сентябрь
Первый снег ждут в Башкирии
30 сентября, 18:24
Жара вместо мороза придёт в Башкирию
29 сентября, 09:42
В Уфе требуют дать отопление
28 сентября, 15:53
Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин
28 сентября, 13:11
Пуховик или платье: капризы погоды проверяют уфимцев
26 сентября, 01:28

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