Синоптики порадовали жителей Башкирии прогнозом на конец мая

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 09:34
По прогнозам башкортостанских синоптиков, в четверг, 30 мая, на территории республики ожидаются недолгие дожди и гроза. Ночью в регионе обещают +7°… +12°С, при прояснениях столбик термометра опустится до отметки +2°С. Днем — в большей части Башкирии +17°… +22°С, в южных районах температура воздуха поднимется до +27°С.
В пятницу, 31 мая, ночью по-прежнему кратковременные дожди, днем — сухо и ясно. Ожидается умеренный северный ветер. Ночью в республике будет +6°… +11°С, в восточной части Башкирии похолодает до +1°С, днем же потеплеет до +21°… +26°С.
Ранее научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал о том, каким будет начало лета в России. Со слов метеоролога, июнь обещает быть крайне жарким.