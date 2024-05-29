Синоптики порадовали жителей Башкирии прогнозом на конец мая

По прогнозам башкортостанских синоптиков, в четверг, 30 мая, на территории республики ожидаются недолгие дожди и гроза. Ночью в регионе обещают +7°… +12°С, при прояснениях столбик термометра опустится до отметки +2°С. Днем — в большей части Башкирии +17°… +22°С, в южных районах температура воздуха поднимется до +27°С.