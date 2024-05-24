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Вильфанд: погода летом в Башкирии удивит

Вильфанд: погода летом в Башкирии удивит

24 мая 2024, 05:17
Фото: Изображение Midjourney
Начало предстоящего лета в России обещает быть крайне жарким, такой прогноз дал главный метеоролог страны Роман Вильфанд. Со слов научного руководителя Гидрометцентра, жаркая погода не отступит вплоть до осени.

Между тем в Башкирии всю неделю не отступали заморозки. Аналогичная ситуация, по словам Вильфанда, наблюдалась по всему Поволжью. На выходных, 25–26 мая, синоптики прогнозируют небольшое потепление, температура станет понемногу приближаться к норме.

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В июне же обещают аномальную жару: средняя температура по России будет достигать +25… +27°C, а средняя максимальная температура может подняться даже выше +35°C. Вместе с этим ожидаются обильные осадки и грозы.

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