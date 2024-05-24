Вильфанд: погода летом в Башкирии удивит

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Между тем в Башкирии всю неделю не отступали заморозки. Аналогичная ситуация, по словам Вильфанда, наблюдалась по всему Поволжью. На выходных, 25–26 мая, синоптики прогнозируют небольшое потепление, температура станет понемногу приближаться к норме.
В июне же обещают аномальную жару: средняя температура по России будет достигать +25… +27°C, а средняя максимальная температура может подняться даже выше +35°C. Вместе с этим ожидаются обильные осадки и грозы.