Вильфанд: погода летом в Башкирии удивит

Между тем в Башкирии всю неделю не отступали заморозки. Аналогичная ситуация, по словам Вильфанда, наблюдалась по всему Поволжью. На выходных, 25–26 мая, синоптики прогнозируют небольшое потепление, температура станет понемногу приближаться к норме.