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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Прогнозы на лето 2024 года

Жаркое или дождливое? Каким будет лето 2024 года

14 мая 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney
Прогнозы на лето 2024 года
В то время как майские морозы окутали Россию, метеорологи уже заглядывают в будущее и пытаются разгадать тайны лета 2024. Будет ли оно жарким и солнечным, или прохладные дожди омрачат отпускные планы — читайте.

От чего зависит погода на лето?

Погода — это сложное явление, которое зависит от множества факторов, влияющих на состояние атмосферы.

Солнечная активность: летом Солнце находится выше на небосводе и дает больше тепла. Высокая солнечная активность может привести к более теплым и солнечным летним месяцам. Например, в годы с высоким уровнем солнечной активности, такие как солнечные пятна, лето может быть более жарким.

Атмосферная циркуляция: ветры и атмосферные давления влияют на перемещение воздушных масс. Например, субтропические высокие давления обычно приводят к ясной и солнечной погоде в летние месяцы во многих регионах. В то же время, тропические циклоны и ураганы могут принести сильные дожди и ветры в некоторые области.

От чего зависит погода на лето?От чего зависит погода на лето?
От чего зависит погода на лето?
Фото: Изображение Midjourney

Океанические течения: теплые и холодные океанские течения могут сильно влиять на погоду. Например, Эль-Ниньо — это явление, когда температура поверхностных вод в Тихом океане повышается, что может привести к более влажному и прохладному лету в некоторых частях мира, включая Северную Америку и Австралию.

Топография: горы и другие географические особенности могут создавать местные климатические условия. Например, горные хребты могут блокировать влажные воздушные массы, приводя к более сухому климату на одной стороне и более влажному на другой.

Антропогенное воздействие: деятельность человека, такая как выбросы парниковых газов и вырубка лесов, может изменять климат и влиять на погоду. Например, глобальное потепление может привести к более жарким и долгим летам во многих регионах.

Прогноз погоды на лето 2024 годаПрогноз погоды на лето 2024 года
Прогноз погоды на лето 2024 года
Фото: Изображение Midjourney

Прогноз погоды на лето 2024 года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос», Михаил Леус, предупреждает, что лето 2024 года в центральной России будет необычным. Вместо стабильной теплой погоды, которую мы обычно ожидаем летом, нас ждут резкие изменения температуры.

В течение лета будут периоды относительно теплой погоды, когда температура будет достаточно высокой. Однако, эти теплые периоды будут сменяться периодами дождей, гроз и похолодания. Это означает, что в один день может быть жарко, а на следующий день — прохладно и дождливо.

— В среднем температура воздуха будет близкая к норме и немного превысит ее. Но это не говорит о том, что будет жарко на протяжении всего лета. Лето будет неустойчивым, и периоды относительно теплой погоды будут часто сменяться периодами дождей с грозами и периодами похолодания, потом будут опять периоды теплой погоды и так далее. То есть, по моему мнению, основным словом, которые характеризуют погоду предстоящего лета, опять же в центральной части европейской России, это будет слово неустойчивая погода будет часто и резко меняться, — сказал Михаил Леус.

Важно отметить, что не стоит ожидать, что тепло весенних дней продержится долго. Это не начало настоящего лета. Это всего лишь кратковременное потепление в середине весны, которое не продлится на протяжении всего лета.

В ближайшие дни после таких теплых периодов температура вернется к своей климатической норме, то есть к температуре, которая обычно бывает в это время года.

Какая погода будет в Уфе?Какая погода будет в Уфе?
Какая погода будет в Уфе?
Фото: Изображение Midjourney

Согласно начальнику отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Башкирии, Гульназ Загитовой, погода в регионе в летний период будет близка к средним значениям. То есть, температура воздуха и количество осадков будут примерно такими, какие обычно бывают в этот период.

Однако, в июле на севере республики ожидается жара выше нормы. Это значит, что температура будет выше, чем обычно для этого времени года. В то же время, количество осадков в июле будет меньше обычного.

Метеоролог Тимур Аухадеев из Казанского федерального университета прогнозирует, что в целом погода будет в пределах климатической нормы, за исключением июля.

— Месяц ожидается с положительной температурной аномалией. Он может стать пятым подряд теплым июлем, превосходящим климатическую норму по температуре. Май и июнь останутся близкими к климатической норме, — отметил он.

Аухадеев также предупреждает о вероятности засухи в летний период. Этот период, когда количество осадков значительно меньше обычного, а температура воздуха выше нормы может негативно повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур.

Обычно, если температура соответствует климатической норме, то количество дождей и гроз также близко к норме. Однако, стоит учесть, что регион около Уральских гор находится в зоне рискованного земледелия, где засухи часто повторяются.

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