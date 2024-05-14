Жаркое или дождливое? Каким будет лето 2024 года

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Погода — это сложное явление, которое зависит от множества факторов, влияющих на состояние атмосферы.
Солнечная активность: летом Солнце находится выше на небосводе и дает больше тепла. Высокая солнечная активность может привести к более теплым и солнечным летним месяцам. Например, в годы с высоким уровнем солнечной активности, такие как солнечные пятна, лето может быть более жарким.
Атмосферная циркуляция: ветры и атмосферные давления влияют на перемещение воздушных масс. Например, субтропические высокие давления обычно приводят к ясной и солнечной погоде в летние месяцы во многих регионах. В то же время, тропические циклоны и ураганы могут принести сильные дожди и ветры в некоторые области.
Океанические течения: теплые и холодные океанские течения могут сильно влиять на погоду. Например, Эль-Ниньо — это явление, когда температура поверхностных вод в Тихом океане повышается, что может привести к более влажному и прохладному лету в некоторых частях мира, включая Северную Америку и Австралию.
Топография: горы и другие географические особенности могут создавать местные климатические условия. Например, горные хребты могут блокировать влажные воздушные массы, приводя к более сухому климату на одной стороне и более влажному на другой.
Антропогенное воздействие: деятельность человека, такая как выбросы парниковых газов и вырубка лесов, может изменять климат и влиять на погоду. Например, глобальное потепление может привести к более жарким и долгим летам во многих регионах.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос», Михаил Леус, предупреждает, что лето 2024 года в центральной России будет необычным. Вместо стабильной теплой погоды, которую мы обычно ожидаем летом, нас ждут резкие изменения температуры.
В течение лета будут периоды относительно теплой погоды, когда температура будет достаточно высокой. Однако, эти теплые периоды будут сменяться периодами дождей, гроз и похолодания. Это означает, что в один день может быть жарко, а на следующий день — прохладно и дождливо.
— В среднем температура воздуха будет близкая к норме и немного превысит ее. Но это не говорит о том, что будет жарко на протяжении всего лета. Лето будет неустойчивым, и периоды относительно теплой погоды будут часто сменяться периодами дождей с грозами и периодами похолодания, потом будут опять периоды теплой погоды и так далее. То есть, по моему мнению, основным словом, которые характеризуют погоду предстоящего лета, опять же в центральной части европейской России, это будет слово неустойчивая погода будет часто и резко меняться, — сказал Михаил Леус.
Важно отметить, что не стоит ожидать, что тепло весенних дней продержится долго. Это не начало настоящего лета. Это всего лишь кратковременное потепление в середине весны, которое не продлится на протяжении всего лета.
В ближайшие дни после таких теплых периодов температура вернется к своей климатической норме, то есть к температуре, которая обычно бывает в это время года.
Согласно начальнику отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Башкирии, Гульназ Загитовой, погода в регионе в летний период будет близка к средним значениям. То есть, температура воздуха и количество осадков будут примерно такими, какие обычно бывают в этот период.
Однако, в июле на севере республики ожидается жара выше нормы. Это значит, что температура будет выше, чем обычно для этого времени года. В то же время, количество осадков в июле будет меньше обычного.
Метеоролог Тимур Аухадеев из Казанского федерального университета прогнозирует, что в целом погода будет в пределах климатической нормы, за исключением июля.
— Месяц ожидается с положительной температурной аномалией. Он может стать пятым подряд теплым июлем, превосходящим климатическую норму по температуре. Май и июнь останутся близкими к климатической норме, — отметил он.
Аухадеев также предупреждает о вероятности засухи в летний период. Этот период, когда количество осадков значительно меньше обычного, а температура воздуха выше нормы может негативно повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур.
Обычно, если температура соответствует климатической норме, то количество дождей и гроз также близко к норме. Однако, стоит учесть, что регион около Уральских гор находится в зоне рискованного земледелия, где засухи часто повторяются.