mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Жителям Башкирии сулят майские температурные качели

Жителям Башкирии сулят майские температурные качели

17 мая 2024, 09:39
Фото: PxHere
В Башкирии синоптики рассказали, какая погода ждет жителей региона в выходные.

По данным Башгидрометцентра, уикенд начнется с заморозков. В субботу, 18 мая, республике обещают +2…+7°С, местами температура воздуха опустится до -3°С. В некоторых районах Республики Башкортостан прогнозируют кратковременные осадки. Синоптики также пообещали умеренный западный ветер с переходом в северный.

Воскресенье, 19 мая, пройдет уже без дождей. Ночью столбик термометра окажется на отметке +1…+6°С, местами почва и воздух промерзнут до -5°. Днем же потеплеет до +11…+16°С.

В Башкирии утвердили правила для туристов на шесть лет
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии начали строить снегоплавильный завод. Власти города утверждают, что объект будет перерабатывать 1200 кубометров снега в сутки.

Читайте также:
Депутаты Башкирии хотят разрешить не платить за концерты с пением под «фанеру»Уфа под кроной: необходимая мера или варварство?Выходные в Башкирии увеличили на два дня
#Общество#Уфа#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Заморозки#Природа#Потепление#Прогноз
Подпишитесь
Уфа под кроной: необходимая мера или варварство?
Сегодня, 08:25
«Круговая порука»: муж обвиненной в хищении ₽4 млн бухгалтера обратился к СМИ
Вчера, 10:09
Тихая катастрофа: выживет ли башкирская пчела?
Сегодня, 04:29
Выходные в Башкирии увеличили на два дня
Сегодня, 08:06
В Башкирии похоронили отважного рядового с СВО
Сегодня, 08:00
В Башкирии построят комплекс бытового обслуживания за ₽310 млн
Сегодня, 07:50
"