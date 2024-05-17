Жителям Башкирии сулят майские температурные качели

По данным Башгидрометцентра, уикенд начнется с заморозков. В субботу, 18 мая, республике обещают +2…+7°С, местами температура воздуха опустится до -3°С. В некоторых районах Республики Башкортостан прогнозируют кратковременные осадки. Синоптики также пообещали умеренный западный ветер с переходом в северный.