Жителям Башкирии сулят майские температурные качели

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По данным Башгидрометцентра, уикенд начнется с заморозков. В субботу, 18 мая, республике обещают +2…+7°С, местами температура воздуха опустится до -3°С. В некоторых районах Республики Башкортостан прогнозируют кратковременные осадки. Синоптики также пообещали умеренный западный ветер с переходом в северный.
Воскресенье, 19 мая, пройдет уже без дождей. Ночью столбик термометра окажется на отметке +1…+6°С, местами почва и воздух промерзнут до -5°. Днем же потеплеет до +11…+16°С.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии начали строить снегоплавильный завод. Власти города утверждают, что объект будет перерабатывать 1200 кубометров снега в сутки.