Шесть машин в Уфе испортила непогода

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Прогноз синоптиков и предупреждение спасателей об усилении ветра в Уфе во вторник, 9 июля, и среду, 10 июля, не были голословными. Непогода нагрянула в Уфу в виде усиления ветра. Прогнозируемая скорость его порывов оценивалась в 26 м/с.
Сильный ветер ломал деревья в Уфе. Ветки и стволы деревьев падали в Уфе на трамвайные пути, газоны и автомобильные дороги. Также деревья валились и на припаркованные в разных районах Уфы автомобили. Усиление ветра и упавшие из-за него деревья испортили шесть автомобилей в Уфе. Все они — легковые. Где-то транспорт лишь накрывало ветками, где-то — упавшая крона полностью накрывала автомобиль.
Все деревья были распилены и убраны силами обслуживающих организаций.
Фото: Управление гражданской защиты Уфы