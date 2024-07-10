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Шесть машин в Уфе испортила непогода

Шесть машин в Уфе испортила непогода

10 июля 2024, 07:19
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
На автомобили, припаркованные в разных районах столицы Башкирии, во время усиления ветра упали деревья, сообщает городское управление гражданской защиты.

Прогноз синоптиков и предупреждение спасателей об усилении ветра в Уфе во вторник, 9 июля, и среду, 10 июля, не были голословными. Непогода нагрянула в Уфу в виде усиления ветра. Прогнозируемая скорость его порывов оценивалась в 26 м/с.

Сильный ветер ломал деревья в Уфе. Ветки и стволы деревьев падали в Уфе на трамвайные пути, газоны и автомобильные дороги. Также деревья валились и на припаркованные в разных районах Уфы автомобили. Усиление ветра и упавшие из-за него деревья испортили шесть автомобилей в Уфе. Все они — легковые. Где-то транспорт лишь накрывало ветками, где-то — упавшая крона полностью накрывала автомобиль.

Все деревья были распилены и убраны силами обслуживающих организаций.

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

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