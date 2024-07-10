Шесть машин в Уфе испортила непогода

Сильный ветер ломал деревья в Уфе. Ветки и стволы деревьев падали в Уфе на трамвайные пути, газоны и автомобильные дороги. Также деревья валились и на припаркованные в разных районах Уфы автомобили. Усиление ветра и упавшие из-за него деревья испортили шесть автомобилей в Уфе. Все они — легковые. Где-то транспорт лишь накрывало ветками, где-то — упавшая крона полностью накрывала автомобиль.



Все деревья были распилены и убраны силами обслуживающих организаций.



Фото: Управление гражданской защиты Уфы