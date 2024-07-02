Синоптики пообещали нормальное лето жителям Башкирии

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В среду, 3 июля, синоптики обещают +13… +18°С ночью и +26… +31°С днём. Дожди и грозы в Гидрометцентре не обещают. Четверг, 4 июля, должен также выдаться без осадков. Столбик термометра окажется на тех же отметках: ночью — +13… +18°С, в светлое время суток — +26… +31°С.
В целом погода в июле, по заверениям синоптиков, обещается без аномалий. Среднемесячная температура и количество осадков будут близки к нормальным значениям.
По данным «Гисметео», самыми жаркими будут первые две недели июля, после чего температура воздуха не должна подняться выше +24°С.
Несколько иной прогноз даёт портал «Яндекс Погода». Синоптики уверены, что дневные значения на термометре весь месяц будут держаться на отметках +26… +30°С.