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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

В Башкирии установится ясная и сухая погода

Синоптики пообещали нормальное лето жителям Башкирии

2 июля 2024, 05:41
Фото: 1MI

В Башкирии установится ясная и сухая погода

Вслед за прохладной и дождливой погодой в регионе установится жаркая температура, сообщает башкортостанское управление Гидрометцентра России.

В среду, 3 июля, синоптики обещают +13… +18°С ночью и +26… +31°С днём. Дожди и грозы в Гидрометцентре не обещают. Четверг, 4 июля, должен также выдаться без осадков. Столбик термометра окажется на тех же отметках: ночью — +13… +18°С, в светлое время суток — +26… +31°С.

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В целом погода в июле, по заверениям синоптиков, обещается без аномалий. Среднемесячная температура и количество осадков будут близки к нормальным значениям.

По данным «Гисметео», самыми жаркими будут первые две недели июля, после чего температура воздуха не должна подняться выше +24°С.

Несколько иной прогноз даёт портал «Яндекс Погода». Синоптики уверены, что дневные значения на термометре весь месяц будут держаться на отметках +26… +30°С.

#Уфа#Погода#Грозы#Башкортостан#Новости Башкирии#Природа#Жара#Синоптики#Дожди#Прогноз#Ливни#Метеорологи
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