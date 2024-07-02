Синоптики пообещали нормальное лето жителям Башкирии

В среду, 3 июля, синоптики обещают +13… +18°С ночью и +26… +31°С днём. Дожди и грозы в Гидрометцентре не обещают. Четверг, 4 июля, должен также выдаться без осадков. Столбик термометра окажется на тех же отметках: ночью — +13… +18°С, в светлое время суток — +26… +31°С.