Прогноз погоды в Башкирии на середину лета дали синоптики

Напомним, начало лета в Башкирии выдалось щедрым на дожди и грозы, в результате чего уровень воды во многих реках и озерах существенно поднялся. Так, ранее из-за этого силами МЧС и других экстренных служба была проведена эвакуация детей и сотрудников детского лагеря, оказавшегося под угрозой подтопления.