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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Прогноз погоды в Башкирии на середину лета дали синоптики

Прогноз погоды в Башкирии на середину лета дали синоптики

15 июля 2024, 08:43
Фото: 1MI
Погодные условия продолжают динамично меняться, следует из данных регионального управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С понедельника на вторник (15-16 июля) на территории республики ожидаются осадки. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных муниципалитетах возможны грозы, которые будут сопровождаться порывами ветра до 17м/с. Ночью ожидается до +11, +16 градусов Цельсия, с восходом солнца воздух прогреется до +26 градусов.

Также в ночные и утренние часы на дорогах возможно ухудшение видимости из-за тумана.

Напомним, начало лета в Башкирии выдалось щедрым на дожди и грозы, в результате чего уровень воды во многих реках и озерах существенно поднялся. Так, ранее из-за этого силами МЧС и других экстренных служба была проведена эвакуация детей и сотрудников детского лагеря, оказавшегося под угрозой подтопления.

Детским лагерям в Башкирии угрожает опасность
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