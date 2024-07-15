Прогноз погоды в Башкирии на середину лета дали синоптики

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
С понедельника на вторник (15-16 июля) на территории республики ожидаются осадки. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных муниципалитетах возможны грозы, которые будут сопровождаться порывами ветра до 17м/с. Ночью ожидается до +11, +16 градусов Цельсия, с восходом солнца воздух прогреется до +26 градусов.
Также в ночные и утренние часы на дорогах возможно ухудшение видимости из-за тумана.
Напомним, начало лета в Башкирии выдалось щедрым на дожди и грозы, в результате чего уровень воды во многих реках и озерах существенно поднялся. Так, ранее из-за этого силами МЧС и других экстренных служба была проведена эвакуация детей и сотрудников детского лагеря, оказавшегося под угрозой подтопления.