В Башкирии кардинально изменится погода

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
По данным синоптиков, с первых дней июля в республику начнёт наконец возвращаться летняя жара.
Напомним, после июньских аномально высоких температур в регионе начался период обильных дождей, вследствие которых реки в ряде районов стали разливаться за берега. Ситуация привела к подтоплениям дорог, жилых участков и даже мостов.
В понедельник, 1 июня, специалисты Гидрометцентра пообещали сухую и тёплую погоду. Ветер в основном умеренный, однако местами с сильными порывами. Ночью в республике похолодает до +8… +13°С, однако уже днём столбики термометров окажутся на отметках +22… +27°С.
Во вторник, 2 июня, по-прежнему без дождей. Ветер немного успокоится, а ночью в Башкирии будет держаться температура уже на отметках +12… +17°С. Днём же термометры покажут +23… +28°С.