В Башкирии кардинально изменится погода

В понедельник, 1 июня, специалисты Гидрометцентра пообещали сухую и тёплую погоду. Ветер в основном умеренный, однако местами с сильными порывами. Ночью в республике похолодает до +8… +13°С, однако уже днём столбики термометров окажутся на отметках +22… +27°С.