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В Башкирии кардинально изменится погода

В Башкирии кардинально изменится погода

30 июня 2024, 07:00
Фото: 1MI
Прогнозом погоды на первые дни июля поделились синоптики башкортостанского управления Гидрометцентра, данные приведены на сайте регионального УГМС.

По данным синоптиков, с первых дней июля в республику начнёт наконец возвращаться летняя жара.

Напомним, после июньских аномально высоких температур в регионе начался период обильных дождей, вследствие которых реки в ряде районов стали разливаться за берега. Ситуация привела к подтоплениям дорог, жилых участков и даже мостов.

В понедельник, 1 июня, специалисты Гидрометцентра пообещали сухую и тёплую погоду. Ветер в основном умеренный, однако местами с сильными порывами. Ночью в республике похолодает до +8… +13°С, однако уже днём столбики термометров окажутся на отметках +22… +27°С.

Во вторник, 2 июня, по-прежнему без дождей. Ветер немного успокоится, а ночью в Башкирии будет держаться температура уже на отметках +12… +17°С. Днём же термометры покажут +23… +28°С.

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