Аномальная жара в Башкирии спровоцировала ДТП

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Мужчина за рулем отечественной легковушки потерял сознание из-за жары. В результате он потерял управление над автомобилем и на скорости врезался в монумент, установленный на въезде в Сибай.
Судя по кадрам видео, водитель спокойно двигался по автодороге, но из-за потери сознания не вписался в поворот и продолжил ехать прямо, по итогу врезавшись в монумент с названием города и скульптурой куницы.
Напомним, ранее в республике зафиксировали температуру воздуха в +40,4 градуса Цельсия. По прогнозам синоптиков, жаркая погода будет держаться в республике вплоть до следующей недели.