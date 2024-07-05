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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Аномальная жара в Башкирии спровоцировала ДТП

Аномальная жара в Башкирии спровоцировала ДТП

5 июля 2024, 14:44
Фото: 1MI
Потерявший сознание мужчина влетел в монумент, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Мужчина за рулем отечественной легковушки потерял сознание из-за жары. В результате он потерял управление над автомобилем и на скорости врезался в монумент, установленный на въезде в Сибай.

Судя по кадрам видео, водитель спокойно двигался по автодороге, но из-за потери сознания не вписался в поворот и продолжил ехать прямо, по итогу врезавшись в монумент с названием города и скульптурой куницы.

Видео: Mash Batash/Telegram

Напомним, ранее в республике зафиксировали температуру воздуха в +40,4 градуса Цельсия. По прогнозам синоптиков, жаркая погода будет держаться в республике вплоть до следующей недели.

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