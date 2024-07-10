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Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Климат Уфы станет краснодарским

Климат Уфы станет краснодарским

10 июля 2024, 04:31
Фото: 1MI
Эколог Мэтью Фицпатрик составил интерактивную карту, на которой можно узнать, как изменится климат на планете к 2080 году.

Если верить прогнозам учёного, то к 2080 году климат в столице Башкирии будет сравним с Краснодарским краем. Лето в городе будет жарче на 7,3°С, при этом значительно увеличится и количество осадков — на 9,5%. Кроме того, зимы станут теплее на 7,5°С, влажность же в самое холодное время года поднимется на 22,2%.

Фото: скриншот fitzlab.shinyapps.io/cityapp/

Чтобы узнать, что ждёт город через 60 лет, уже сейчас можно наведаться в станицу Староминскую — населённый пункт на севере Краснодарского края. По мнению Фицпатрика, именно этот город сейчас является ближайшим климатическим аналогом будущей Уфы.

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