Климат Уфы станет краснодарским

Если верить прогнозам учёного, то к 2080 году климат в столице Башкирии будет сравним с Краснодарским краем. Лето в городе будет жарче на 7,3°С, при этом значительно увеличится и количество осадков — на 9,5%. Кроме того, зимы станут теплее на 7,5°С, влажность же в самое холодное время года поднимется на 22,2%.