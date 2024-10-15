mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Потасовка

Выбрать дату
Октябрь
Видео. Драка в школьной столовой Башкирии — стали известны подробности инцидента
15 октября, 10:08
Трое мужчин спрятали труп в Башкирии
2 октября, 16:19
Заключённый из Уфы погиб на СВО
30 сентября, 20:16
Сентябрь
Судья объяснил свой выстрел в Уфе
9 сентября, 06:02
Стрельба в Стерлитамаке — что известно к этому часу
5 сентября, 10:24
Август
Кто ответит за стрельбу в Уфе
19 августа, 06:40
Видео. Уфимцы устроили потасовку в транспорте
15 августа, 07:11
Жениха арестовали в ЗАГСе в Башкирии
7 августа, 10:00
Июль
Стрелку-нелегалу из Башкирии грозит тюрьма
31 июля, 12:27
Уфимца уволили из-за сломанного носа
Сотрудник правоохранительных органов поплатился погонами за потасовку в кафе, указано в решении Верховного суда Башкирии.
31 июля, 05:13
Кто избил пивом ребенка в Уфе
19 июля, 08:38
Избившего ребенка пивом мужчину ищут в Уфе
18 июля, 20:19
«Пусть Уфа знает своих „Героев“
Агрессивный мужчина устроил потасовку с купольной камерой наблюдения системы безопасности, сообщила жительница Уфы.
15 июля, 19:45
Июнь
Драка со стрельбой в Уфе: что об этом известно
Силовики задержали участников нашумевшей в соцсетях потасовки со стрельбой в уфимском микрорайоне «Цветы Башкирии», сообщает пресс-служба МВД Башкортостана.
18 июня, 07:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика