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Published Сегодня, 06:40

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Кто ответит за стрельбу в Уфе

Кто ответит за стрельбу в Уфе

19 августа 2024, 06:40
Фото: 1MI
Компания молодых людей устроила потасовку в микрорайоне Сипайлово в воскресенье, 18 августа.

Зачинщиков стрельбы в Уфе до сих пор не нашли — сообщили Mkset в МВД республике. В данный момент правоохранительные органы ведут розыск участников потасовки.

Напомним, инцидент случился во дворе домов по улице Гагарина. Очевидец снял из окна всё происходящее — на кадрах видно, как молодой человек в тёмной одежде направляет руку на белый автомобиль, после чего слышно оглушительный хлопок. Водитель авто после этого открывает дверь, но выходить не решается, компания тем временем спешит скрыться.

Всех, кто узнал людей на кадрах или обладает какой-либо информацией о произошедшем, просят обращаться в правоохранительные органы.

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