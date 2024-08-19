Кто ответит за стрельбу в Уфе

Напомним, инцидент случился во дворе домов по улице Гагарина. Очевидец снял из окна всё происходящее — на кадрах видно, как молодой человек в тёмной одежде направляет руку на белый автомобиль, после чего слышно оглушительный хлопок. Водитель авто после этого открывает дверь, но выходить не решается, компания тем временем спешит скрыться.