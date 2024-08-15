Уфимцы устроили потасовку в транспорте

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Вечером в среду, 14 августа, в микрорайоне Черниковка в Уфе все произошло так: обычный автобус №249 стал ареной для жестокой потасовки.
На кадрах, которые распространились в соцсетях, видно, как мужчина в бешенстве избивает явно нетрезвого пассажира. Тот, судя по всему, не сопротивлялся, а лишь пытался защититься от ударов. Примечательно, что судя по видео пассажиры долго не вмешивались, чтобы разнять оппонентов. Позже один из сидящих мужчин все-таки решился их остановить.
По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что пьяный мужчина отказался платить за проезд, утверждая, что он у него якобы бесплатный.
Автобус долгое время стоял на остановке, пока к ним не присоединился водитель, который в итоге вытолкнул пьяного мужчину из автобуса. Примечательно, что мужчина который избивал его, остался в автобусе.
Теперь сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.