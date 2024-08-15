Уфимцы устроили потасовку в транспорте

На кадрах, которые распространились в соцсетях, видно, как мужчина в бешенстве избивает явно нетрезвого пассажира. Тот, судя по всему, не сопротивлялся, а лишь пытался защититься от ударов. Примечательно, что судя по видео пассажиры долго не вмешивались, чтобы разнять оппонентов. Позже один из сидящих мужчин все-таки решился их остановить.