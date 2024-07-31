Стрелку-нелегалу из Башкирии грозит тюрьма

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Правоохранители завели уголовное дело на иностранца, учинившего стрельбу в Кумертау. Как выяснилось, зачинщиком конфликта оказался гражданина Азербайджана. Ему сейчас вменяют покушение на убийство из хулиганских побуждений.
Напомним, ранее об инциденте сообщал Mkset. По словам очевидцев, нелегальный мигрант якобы попытался выстрелить в голову местному жителю — причиной конфликта стало то, что девушка горожанина написала в полицию заявление на гастарбайтера. Общественники утверждают, что местные жители уже не первый год страдают от действий преступника, а подобные разборки, рэкет и похищения стали для него чуть ли не основным средством заработка.
По информации следователей, мигрант совершил выстрел в сторону головы оппонента, но промазал — снаряд задел только ухо.
В Telegram-каналах ранее появлялась информация о том, что преступник пребывает в стране с нарушение миграционного законодательства. Основания для легального проживания на территории у него якобы истекли ещё в 2012 году. Этот факт следователи также пообещали проверить.