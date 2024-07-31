Стрелку-нелегалу из Башкирии грозит тюрьма

Напомним, ранее об инциденте сообщал Mkset. По словам очевидцев, нелегальный мигрант якобы попытался выстрелить в голову местному жителю — причиной конфликта стало то, что девушка горожанина написала в полицию заявление на гастарбайтера. Общественники утверждают, что местные жители уже не первый год страдают от действий преступника, а подобные разборки, рэкет и похищения стали для него чуть ли не основным средством заработка.