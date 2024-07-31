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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Стрелку-нелегалу из Башкирии грозит тюрьма

Стрелку-нелегалу из Башкирии грозит тюрьма

31 июля 2024, 12:27
Фото: 1MI
Новые подробности потасовки сообщили в управлении Следственного комитета по Башкортостану.

Правоохранители завели уголовное дело на иностранца, учинившего стрельбу в Кумертау. Как выяснилось, зачинщиком конфликта оказался гражданина Азербайджана. Ему сейчас вменяют покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Напомним, ранее об инциденте сообщал Mkset. По словам очевидцев, нелегальный мигрант якобы попытался выстрелить в голову местному жителю — причиной конфликта стало то, что девушка горожанина написала в полицию заявление на гастарбайтера. Общественники утверждают, что местные жители уже не первый год страдают от действий преступника, а подобные разборки, рэкет и похищения стали для него чуть ли не основным средством заработка.

Нелегал выстрелил в мужчину в Башкирии
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По информации следователей, мигрант совершил выстрел в сторону головы оппонента, но промазал — снаряд задел только ухо.

В Telegram-каналах ранее появлялась информация о том, что преступник пребывает в стране с нарушение миграционного законодательства. Основания для легального проживания на территории у него якобы истекли ещё в 2012 году. Этот факт следователи также пообещали проверить.

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