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Избившего ребенка пивом мужчину ищут в Уфе

Избившего ребенка пивом мужчину ищут в Уфе

18 июля 2024, 20:19
Фото: 1MI
Расследование уголовного дела по факту потасовки между автомобилистом и байкером взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает Следком Башкирии.

В Уфе возбуждено уголовное дело по хулиганству в отношении неизвестного мужчины в четверг, 18 июля. Ранее Mkset рассказывал о драке между водителем «Форда» и 16-летним байкером в селе Нагаево в Уфе, произошедшей на парковке у местного рынка вечером в среду, 17 июля. Разъяренный лихачеством детей на дорогих мопедах автомобилист вступил с ними в ссору. Одну из подростков досталось банкой пива по лицу. Он спешно укрылся в помещении ближайшей пиццерии. Его товарищи разбежались в рассыпную. Мужчина бегал с угрозами научить хорошим манерам по всей парковке.

Эта потасовка попала на видео. Из-за обилия нецензурной лексики ролик пришлось лишить звука. Кадры на месте событий снимали юные подруги пит-байкеров.

Удалось ли установить личность водителя иномарки и провести с ним беседу, следственные органы пока не сообщают. Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам СК Башкирии представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения автомобилиста на несовершеннолетних.

Видео: 1MI
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