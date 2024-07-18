Избившего ребенка пивом мужчину ищут в Уфе

В Уфе возбуждено уголовное дело по хулиганству в отношении неизвестного мужчины в четверг, 18 июля. Ранее Mkset рассказывал о драке между водителем «Форда» и 16-летним байкером в селе Нагаево в Уфе, произошедшей на парковке у местного рынка вечером в среду, 17 июля. Разъяренный лихачеством детей на дорогих мопедах автомобилист вступил с ними в ссору. Одну из подростков досталось банкой пива по лицу. Он спешно укрылся в помещении ближайшей пиццерии. Его товарищи разбежались в рассыпную. Мужчина бегал с угрозами научить хорошим манерам по всей парковке.