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Published Сегодня, 08:38

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Кто избил пивом ребенка в Уфе

Кто избил пивом ребенка в Уфе

19 июля 2024, 08:38
Фото: 1MI
В следственных органах Башкирии ответ на этот вопрос пока умалчивают.

Розыск участника потасовки на парковке у рынка в селе Нагаево в Уфе начался в четверг, 18 июля. Сначала поисками водителя «Форда», вмазавшего подростку на пит-байке за хамство, занялась полиция. Затем на «неустановленное лицо» по факту хулиганского поведения в общественном месте дело завели в региональном СК. Ни в одном из ведомств Mkset не смогли четко ответить на вопрос, удалось ли установить личность водителя иномарки и вызвать его в следственные органы. Пока следствие воздерживается от комментариев. Не исключено, что в интересах самого разбирательства.

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Напомним, потасовка произошла вечером 17 июля. Водитель «Форда» сцепился с группой несовершеннолетних пит-байкеров, которые рассекали по парковке. Словесная перепалка вылилась в удар банкой пива по лицу подростка, его бегство в поисках защиты в ближайшую пиццерию, а также в ролик, снятый подругами парней.

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