Кто избил пивом ребенка в Уфе

Розыск участника потасовки на парковке у рынка в селе Нагаево в Уфе начался в четверг, 18 июля. Сначала поисками водителя «Форда», вмазавшего подростку на пит-байке за хамство, занялась полиция. Затем на «неустановленное лицо» по факту хулиганского поведения в общественном месте дело завели в региональном СК. Ни в одном из ведомств Mkset не смогли четко ответить на вопрос, удалось ли установить личность водителя иномарки и вызвать его в следственные органы. Пока следствие воздерживается от комментариев. Не исключено, что в интересах самого разбирательства.