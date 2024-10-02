mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 16:19

Published 2 октября, 16:19

Modified 2 октября, 18:22

Updated 2 октября, 18:22

Трое мужчин спрятали труп в Башкирии

Трое мужчин спрятали труп в Башкирии

2 октября 2024, 16:19
Фото: 1MI
В Ишимбае осудили 28-летнего мужчину за пьяную поножовщину, произошедшую осенью 2023 года — сообщает в среду, 2 октября, объединённая пресс-служба судов.

Потасовка, закончившаяся трагедией, случилась в одной из квартир города. Двое знакомых в ходе совместного банкета со спиртным повздорили, в результате один из них схватился за нож и расправился с оппонентом. Потерпевший от ранений скончался на месте преступления.

Мужчина, осознав, что он натворил, позвонил своему отцу и попросил его помочь спрятать тело убитого. В этом деле их поддержал и сосед. Тело трое мужчин вывезли в лес у реки и накрыли труп ветками, после чего покинули массив.

Подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы — этот срок он проведёт в колонии строгого режима. Сестре убитого убийце также придется выплатить ₽500 000.

Убийце уфимской чиновницы скостили срок
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что суд «скостил» срок мужу-тирану, расправившемуся над 31-летней чиновницей из Башкирии. Осуждённый зарезал свою супругу, когда та решила с ним расстаться.

Читайте также:
Гастролер-убийца прятался в уфимской банеСын забил насмерть беспомощную матьЗаключённый из Уфы погиб на СВО
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Убийство#Суд#Башкортостан#Колония#Хищение#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Лес#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Мелеуз#Ишимбай#Преступления#Поножовщина#Труп#Инциденты#Потасовка#Расправа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика