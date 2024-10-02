Трое мужчин спрятали труп в Башкирии

Posted 2 октября, 16:19
Published 2 октября, 16:19
Modified 2 октября, 18:22
Updated 2 октября, 18:22
Потасовка, закончившаяся трагедией, случилась в одной из квартир города. Двое знакомых в ходе совместного банкета со спиртным повздорили, в результате один из них схватился за нож и расправился с оппонентом. Потерпевший от ранений скончался на месте преступления.
Мужчина, осознав, что он натворил, позвонил своему отцу и попросил его помочь спрятать тело убитого. В этом деле их поддержал и сосед. Тело трое мужчин вывезли в лес у реки и накрыли труп ветками, после чего покинули массив.
Подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы — этот срок он проведёт в колонии строгого режима. Сестре убитого убийце также придется выплатить ₽500 000.
Ранее Mkset сообщал о том, что суд «скостил» срок мужу-тирану, расправившемуся над 31-летней чиновницей из Башкирии. Осуждённый зарезал свою супругу, когда та решила с ним расстаться.
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