Стрельба в Стерлитамаке — что известно к этому часу

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Telegram-канале «Видеообзор» появилась запись ночной вооруженной потасовки в Стерлитамаке в Башкирии. Часть происшествия, в том числе — серия выстрелов, попала на запись камеры наблюдения. Из ролика ясно, что участниками ночной пальбы в Стерлитамаке стали около пяти человек, среди них была и женщина. Причина и результат вооруженного конфликта в Башкирии не уточняется.
Точный адрес места происшествия «Видеообзор» не сообщает, но из записи понятно, что ночная стрельба имела место в новостройке, в четвертом подъезде многоэтажного дома. По данным Telegram-канала «Видеообзор» участников ночной перестрелки в Стерлитамаке уже разыскивает полиция.