Стрельба в Стерлитамаке — что известно к этому часу

В Telegram-канале «Видеообзор» появилась запись ночной вооруженной потасовки в Стерлитамаке в Башкирии. Часть происшествия, в том числе — серия выстрелов, попала на запись камеры наблюдения. Из ролика ясно, что участниками ночной пальбы в Стерлитамаке стали около пяти человек, среди них была и женщина. Причина и результат вооруженного конфликта в Башкирии не уточняется.