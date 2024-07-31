Уфимца уволили из-за сломанного носа

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Уфимский полицейский не смог восстановиться на службе после драки со стрельбой в «Сытом Батыре».
Мордобой в заведении общепита случился в ноябре 2023 года. На камерах наблюдения — описывается в решении суда — видно, как сотрудник МВД подходит к столу с пятерыми гостями кафе. После короткой беседы один из членов компании внезапно толкает другого — тот, в свою очередь, достаёт перцовый балончик и «заливает» всех вокруг, в том числе полицейского.
«Страж порядка» в ответ начинает вместе с остальными валить оппонента и наносить ему удары. Разъярённого сотрудника МВД в итоге отталкивает очевидец потасовки. Тут у избитого в арсенале оказалось ещё одно оружие — пистолет, из которого он несколько раз стреляет в сторону оппонентов.
Один из участников драки в конце концов отбирает огнестрельное оружие — не без помощи полицейского. Потасовка после этого переходит на улицу, на записи с камеры отчётливо слышны выстрелы снаружи кафе. Сам полицейский на наличие огнестрела у выбегающего посетителя кафе никак не отреагировал и не попытался изъять оружие.
Избитый правоохранителем участник драки после произошедшего снял побои — врачи диагностировали у него сотрясение, черепно-мозговую травму, множество ушибов, перелом носа и огнестрельное ранение в области колена.
Суд оставил увольнение уфимца из МВД в силе. Действия мужчины сочли порочащими честь сотрудника полиции.
— Вопреки доводам апелляционной жалобы судом первой инстанции учтено, что совершение истцом действий — участие в драке с нанесением ударов гражданину с целью причинения телесных повреждений, не пресечение противоправных действий и непринятие мер для предотвращения возможного незаконного применения огнестрельного оружия ограниченного поражения, — сами по себе не вызывают сомнения в их объективности, наносят ущерб репутации и авторитету федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также способствуют формированию негативного общественного мнения в отношении сотрудников полиции, — гласит судебное заключение.