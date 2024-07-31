Уфимца уволили из-за сломанного носа

Мордобой в заведении общепита случился в ноябре 2023 года. На камерах наблюдения — описывается в решении суда — видно, как сотрудник МВД подходит к столу с пятерыми гостями кафе. После короткой беседы один из членов компании внезапно толкает другого — тот, в свою очередь, достаёт перцовый балончик и «заливает» всех вокруг, в том числе полицейского.