Драка в школьной столовой Башкирии — стали известны подробности инцидента

Posted 15 октября, 10:08
Published 15 октября, 10:08
Modified 15 октября, 10:58
Updated 15 октября, 10:58
Как сообщает «Башинформ», девочка, постоянно участвующая в конфликтах, находится на учете как в школе, так и в полиции. По словам очевидцев, ее поведение стало проблемой не только для взрослых, но и для других учеников. В этот раз накопившиеся эмоции «взорвались» у буфетчицы, которая не смогла сдержать себя после грубых слов со стороны подростка. В итоге, женщина и девочка подрались в школьной столовой из-за булочки.
Как стало известно, несмотря на напряженность ситуации, обе участницы потасовки остались без телесных травм. Девочку забрала домой мать, а работницу столовой — супруг. Интересно отметить, что сообщения о том, что буфетчица была доставлена в больницу с сердечными проблемами оказались преувеличены. Она не обращалась за медицинской помощью.
Как ранее сообщал Mkset, в связи с инцидентом прокуратура решила провести надзорные мероприятия. Особое внимание будет уделено действиям аутсорсинговой компании, отвечающей за организацию школьного питания. Также под пристальным взором окажется соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.