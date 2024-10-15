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Posted 15 октября, 10:08

Published 15 октября, 10:08

Modified 15 октября, 10:58

Updated 15 октября, 10:58

Потасовка из-за булочки заинтересовала прокуратуру Башкортостана

Драка в школьной столовой Башкирии — стали известны подробности инцидента

15 октября 2024, 10:08
Фото: Прокуратура РБ

Потасовка из-за булочки заинтересовала прокуратуру Башкортостана

В Стерлитамаке произошла потасовка между школьницей и буфетчицей школьной столовой, сообщает во вторник, 15 октября, прокуратура Башкирии.

Как сообщает «Башинформ», девочка, постоянно участвующая в конфликтах, находится на учете как в школе, так и в полиции. По словам очевидцев, ее поведение стало проблемой не только для взрослых, но и для других учеников. В этот раз накопившиеся эмоции «взорвались» у буфетчицы, которая не смогла сдержать себя после грубых слов со стороны подростка. В итоге, женщина и девочка подрались в школьной столовой из-за булочки.

Как стало известно, несмотря на напряженность ситуации, обе участницы потасовки остались без телесных травм. Девочку забрала домой мать, а работницу столовой — супруг. Интересно отметить, что сообщения о том, что буфетчица была доставлена в больницу с сердечными проблемами оказались преувеличены. Она не обращалась за медицинской помощью.

Как ранее сообщал Mkset, в связи с инцидентом прокуратура решила провести надзорные мероприятия. Особое внимание будет уделено действиям аутсорсинговой компании, отвечающей за организацию школьного питания. Также под пристальным взором окажется соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Девочку избили в школьной столовой
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