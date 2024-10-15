Драка в школьной столовой Башкирии — стали известны подробности инцидента

Как сообщает «Башинформ», девочка, постоянно участвующая в конфликтах, находится на учете как в школе, так и в полиции. По словам очевидцев, ее поведение стало проблемой не только для взрослых, но и для других учеников. В этот раз накопившиеся эмоции «взорвались» у буфетчицы, которая не смогла сдержать себя после грубых слов со стороны подростка. В итоге, женщина и девочка подрались в школьной столовой из-за булочки.