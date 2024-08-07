Жениха арестовали в ЗАГСе в Башкирии

По данным канала, новобрачный оказался замешан в уличном конфликте с поножовщиной. Будущий жених во время прогулки с невестой по Благовещенску в мае 2024 года связался с компанией уличных выпивох и одного из них ударил ножом в грудь. Пострадавший в потасовке 57-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью