Жениха арестовали в ЗАГСе в Башкирии

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Updated Сегодня, 10:10
Telegram-канал «Честный Репортаж» опубликовал видеозапись свадебной церемонии из Благовещенска в Башкирии. Торжество превратилось в маски-шоу. На церемонию рождения новой семьи нагрянула группа захвата. Силовики в балаклавах и бронежилетах уложили всех гостей и жениха с невестой лицом в пол. Причина визита на свадьбу непрошенных гостей — криминальный шлейф, который тянется за женихом.
По данным канала, новобрачный оказался замешан в уличном конфликте с поножовщиной. Будущий жених во время прогулки с невестой по Благовещенску в мае 2024 года связался с компанией уличных выпивох и одного из них ударил ножом в грудь. Пострадавший в потасовке 57-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью