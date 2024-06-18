Драка со стрельбой в Уфе: что об этом известно

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Со слов очевидцев, произошел инцидент в ночь на вторник, 18 июня. По информации МВД, компания молодых людей нарушили покой жильцов двора громкими спорами. Пока ехала полиция, один из жильцов решил разогнать «замес» самостоятельно и прихватил с собой травматический пистолет. Чтобы спугнуть вздорщиков, мужчина выстрелил в воздух.
Действия уставшего от криков уфимца, впрочем, возымели обратный эффект. Бесстрашный дебошир начал «распускать руки» в сторону владельца пистолета и в результате получил выстрел в голову.
Участников потасовки скрутили и увезли в отдел. В соцсетях ранее сообщали о том, что задержанные пытались оказывать сопротивление приехавшим на место полицейским. В сводке МВД такой информации нет. Известно, что зачинщики — «жители районов региона в возрасте от 23 до 30 лет» с судимостями. На виновников происшествия составили протоколы.