Драка со стрельбой в Уфе: что об этом известно

Участников потасовки скрутили и увезли в отдел. В соцсетях ранее сообщали о том, что задержанные пытались оказывать сопротивление приехавшим на место полицейским. В сводке МВД такой информации нет. Известно, что зачинщики — «жители районов региона в возрасте от 23 до 30 лет» с судимостями. На виновников происшествия составили протоколы.