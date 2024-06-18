mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Уфимец разогнал мордобой пистолетом

Драка со стрельбой в Уфе: что об этом известно

18 июня 2024, 07:20
Фото: соцсети

Уфимец разогнал мордобой пистолетом

Силовики задержали участников нашумевшей в соцсетях потасовки со стрельбой в уфимском микрорайоне «Цветы Башкирии», сообщает пресс-служба МВД Башкортостана.

Со слов очевидцев, произошел инцидент в ночь на вторник, 18 июня. По информации МВД, компания молодых людей нарушили покой жильцов двора громкими спорами. Пока ехала полиция, один из жильцов решил разогнать «замес» самостоятельно и прихватил с собой травматический пистолет. Чтобы спугнуть вздорщиков, мужчина выстрелил в воздух.

Действия уставшего от криков уфимца, впрочем, возымели обратный эффект. Бесстрашный дебошир начал «распускать руки» в сторону владельца пистолета и в результате получил выстрел в голову.

Видео: vk.com

Участников потасовки скрутили и увезли в отдел. В соцсетях ранее сообщали о том, что задержанные пытались оказывать сопротивление приехавшим на место полицейским. В сводке МВД такой информации нет. Известно, что зачинщики — «жители районов региона в возрасте от 23 до 30 лет» с судимостями. На виновников происшествия составили протоколы.

Читайте также:
В Уфе начались проблемы из-за «украинского» бордюраПолиция дала официальную версию резни в УфеСнова в 90-е: в Уфе наняли «спортиков» для разборки с недовольными властями жителями
#Происшествия#Видео#Уфа#Конфликт#Башкортостан#Полиция#Мвд#Новости Башкирии#Драка#Стрельба#Разборки#Потасовка#Стрелка
Подпишитесь
Репетиция апокалипсиса прошла в Башкирии
Сегодня, 05:01
Молния уничтожила отару овец в Башкирии
Сегодня, 05:30
Аномальная жара вынудила уфимцев спать на улице
Сегодня, 03:44
Упрямый пловец переполошил спасателей в Уфе
Сегодня, 05:01
Ураган сорвал крыши в Башкирии
Вчера, 17:31
Два ДТП унесли три жизни в Башкирии
Вчера, 18:23