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Поликлиника

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Октябрь
«До чего довели народ…»: врачи воруют у врачей в Уфе
23 октября, 11:56
Треть Башкирии вакцинировали
22 октября, 14:44
Сентябрь
Онкобольную оставили без лекарств в Уфе
29 сентября, 03:44
В Уфе открывают новую поликлинику
24 сентября, 07:34
Новую поликлинику строят в Башкирии
23 сентября, 17:06
Новый детский травмпункт откроют в Уфе
19 сентября, 09:36
Прививки от гриппа сделали 136 000 детей в Башкирии
13 сентября, 11:37
Уфимцы могут записаться онлайн к врачу не через «Госуслуги»
6 сентября, 13:19
Поликлиники Башкирии клонируют
5 сентября, 11:14
Шесть поликлиник за год откроют в Башкирии
4 сентября, 05:13
Август
Как лечиться дешево?
22 августа, 09:28
Июль
Радий Хабиров: «Перед уфимцами мне было неудобно»
8 июля, 10:29
Июнь
Авария в Затоне заинтересовала прокуратуру Уфы
27 июня, 15:32

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