В Башкирии срочно вакцинировали почти 80% населения

Согласно последним данным, на 13 ноября 2024 года прививку сделали 1 миллион 911 тысяч жителей Башкирии, что составляет 79,8% от запланированного охвата. Стоит отметить, что в конце октября 2024 года, только 1 133 673 человека (47,2% от плана) прошли вакцинацию.