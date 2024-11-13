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Posted 13 ноября, 08:01

Published 13 ноября, 08:01

Modified 13 ноября, 10:07

Updated 13 ноября, 10:07

В Башкирии срочно вакцинировали почти 80% населения

В Башкирии срочно вакцинировали почти 80% населения

13 ноября 2024, 08:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Вакцинация
В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, сообщает в среду, 13 ноября, Роспотребнадзор Башкортостана.

Согласно последним данным, на 13 ноября 2024 года прививку сделали 1 миллион 911 тысяч жителей Башкирии, что составляет 79,8% от запланированного охвата. Стоит отметить, что в конце октября 2024 года, только 1 133 673 человека (47,2% от плана) прошли вакцинацию.

— Получить вакцину можно в поликлинике по месту прикрепления, — комментируют специалисты Роспотребнадзора Башкирии.

По данным экспертов, вакцинация от гриппа не требует никаких специальных исследований. Также, вакцинация не рекомендуется во время острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Как ранее сообщал Mkset, в Аургазинском районе разоблачили схему получения взяток за поддельные медицинские справки о ковидных прививках.

Фейковые ковидные прививки вычислили в Башкирии
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