В Башкирии срочно вакцинировали почти 80% населения

Posted 13 ноября, 08:01
Published 13 ноября, 08:01
Modified 13 ноября, 10:07
Updated 13 ноября, 10:07
Согласно последним данным, на 13 ноября 2024 года прививку сделали 1 миллион 911 тысяч жителей Башкирии, что составляет 79,8% от запланированного охвата. Стоит отметить, что в конце октября 2024 года, только 1 133 673 человека (47,2% от плана) прошли вакцинацию.
— Получить вакцину можно в поликлинике по месту прикрепления, — комментируют специалисты Роспотребнадзора Башкирии.
По данным экспертов, вакцинация от гриппа не требует никаких специальных исследований. Также, вакцинация не рекомендуется во время острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
Как ранее сообщал Mkset, в Аургазинском районе разоблачили схему получения взяток за поддельные медицинские справки о ковидных прививках.