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Поликлиники Башкирии клонируют

Поликлиники Башкирии клонируют

5 сентября 2024, 11:14
Фото: Минздрав РБ
Архитекторы и медики разработали единое оформление для учреждений здравоохранения в регионе, сообщает в четверг, 5 сентября, Минздрав Республики Башкортостан.

Все обновленные поликлиники будут оформлены в гармоничном стиле с использованием тщательно подобранной цветовой гаммы. Выбраны бежевые, светло-серые, фиолетовые, оранжевые и яблочно-зеленые оттенки. Это особенно важно для юных пациентов и их родителей, которые часто испытывают стресс при посещении медицинских учреждений.

Дополнительные элементы декора из дерева с подсветкой создадут уютную атмосферу как в медицинских залах, так и в комнатах отдыха, колясочных и пеленальных.

Фото: Минздрав РБ

Особое внимание уделено также входным группам поликлиник — они будут соответствовать требованиям «доступной среды», обеспечивая удобный доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект модернизации не ограничивается только детскими учреждениями; планируется разработка дизайн-проекта для взрослых поликлиник к концу 2024 года. Общая сумма, которую планируют направить на ремонт и модернизацию поликлиник Уфы, составит 8 млрд рублей. С 2025 года будет выделяться по 1,5 млрд рублей ежегодно на эти цели.

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