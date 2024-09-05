Поликлиники Башкирии клонируют

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Все обновленные поликлиники будут оформлены в гармоничном стиле с использованием тщательно подобранной цветовой гаммы. Выбраны бежевые, светло-серые, фиолетовые, оранжевые и яблочно-зеленые оттенки. Это особенно важно для юных пациентов и их родителей, которые часто испытывают стресс при посещении медицинских учреждений.
Дополнительные элементы декора из дерева с подсветкой создадут уютную атмосферу как в медицинских залах, так и в комнатах отдыха, колясочных и пеленальных.
Особое внимание уделено также входным группам поликлиник — они будут соответствовать требованиям «доступной среды», обеспечивая удобный доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Проект модернизации не ограничивается только детскими учреждениями; планируется разработка дизайн-проекта для взрослых поликлиник к концу 2024 года. Общая сумма, которую планируют направить на ремонт и модернизацию поликлиник Уфы, составит 8 млрд рублей. С 2025 года будет выделяться по 1,5 млрд рублей ежегодно на эти цели.