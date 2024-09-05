Поликлиники Башкирии клонируют

Все обновленные поликлиники будут оформлены в гармоничном стиле с использованием тщательно подобранной цветовой гаммы. Выбраны бежевые, светло-серые, фиолетовые, оранжевые и яблочно-зеленые оттенки. Это особенно важно для юных пациентов и их родителей, которые часто испытывают стресс при посещении медицинских учреждений.