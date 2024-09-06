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Уфимцы могут записаться онлайн к врачу не через «Госуслуги»

Уфимцы могут записаться онлайн к врачу не через «Госуслуги»

6 сентября 2024, 13:19
Фото: 1MI
Не успели жители региона привыкнуть к удобствам цифрового здравоохранения, как столкнулись с проблемой: запись к врачу через «Госуслуги» не работает.

В пятницу, 6 сентября, жители Республики Башкортостан столкнулись с непростой проблемой — запись к врачу через портал «Госуслуги» оказалась под угрозой из-за технических неполадок. Сотни людей, желающих получить медицинскую помощь, были вынуждены искать альтернативные пути для записи на прием. Как же быть в такой ситуации?

Фото: Скриншот «ГосУслуги»

По информации Минздрава Башкирии, сейчас проводятся работы по оптимизации модуля обмена данными между Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ) и Государственной информационной системой здравоохранения (ГИСЗ) региона. Ожидается, что доступность записи через «Госуслуги» восстановится 6 сентября 2024 года.

Как сообщили в ведомстве, есть множество других способов записаться к врачу. Например, можно воспользоваться Единым медицинским порталом Республики Башкортостан или мобильным приложением «К врачу». Также доступна запись по короткому номеру 122, а для любителей технологий — информационные киоски самозаписи пациентов, которые расположены в холлах медучреждений.

Если вы хотите попасть к терапевту, то сделать это можно теми же способами: через Единую медицинскую платформу, по телефону регистратуры или даже при личном визите в поликлинику.

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