Онкобольную оставили без лекарств в Уфе

По данным надзорного ведомства, получения положенных по закону препаратов не могла добиться местная жительница, страдающая от рака — просьбу выдать их женщина отправила ещё в мае 2024 года. Тем не менее руководство медучреждения по какой-то причине пропустило обращение пациентки и не направило свой ответ.