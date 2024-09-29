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Posted 29 сентября, 03:44

Published 29 сентября, 03:44

Modified 29 сентября, 09:33

Updated 29 сентября, 09:33

Онкобольную оставили без лекарств в Уфе

Онкобольную оставили без лекарств в Уфе

29 сентября 2024, 03:44
Фото: 1MI
Руководство одной из поликлиник в башкирской столице привлекли к ответственности за волокиту с лекарственным обеспечением, отчиталась в воскресенье, 29 сентября, региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, получения положенных по закону препаратов не могла добиться местная жительница, страдающая от рака — просьбу выдать их женщина отправила ещё в мае 2024 года. Тем не менее руководство медучреждения по какой-то причине пропустило обращение пациентки и не направило свой ответ.

После проверки прокуратуры заведующего поликлиникой оштрафовали на ₽5 тысяч. Главврач больницы, к которой относится учреждение, отделался получением представления о недопустимости подобных нарушений. Саму пациентку, как утверждает прокуратура, лекарствами уже обеспечили.

Инвалида оставили без лекарств в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, в Башкирии страдающий инвалидностью 18-летний юноша не мог добиться получения лекарств. Скандал дошёл тогда до руководства Следственного комитета России.

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