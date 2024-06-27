Авария в Затоне заинтересовала прокуратуру Уфы

Коммунальная авария оставила без холодной воды 39 многоэтажек, почти 700 домов в частном секторе, поликлинику, школу и еще почти два десятка организаций. Они отключены от водоснабжения с четверга, 27 июня. Время восстановления работоспособности системы коммунальщики пока не обозначают. Подвозом питьевой воды сейчас занимается «Уфаводоканал».