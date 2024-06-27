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Авария в Затоне заинтересовала прокуратуру Уфы

Авария в Затоне заинтересовала прокуратуру Уфы

27 июня 2024, 15:32
Фото: 1MI
Из-за прохудившегося трубопровода без воды остались почти четыре десятка многоэтажек и объекты социальной сферы, сообщает надзорное ведомство по городу.

Прокурор Уфы Сергей Воронов прибыл на улицу Базисный проезд для разбирательства в коммунальной аварии. В микрорайоне «Затон» поврежден трубопровод. Прокуратура Уфы намерена разобраться в причинах аварии и при наличии нарушений со стороны ресурсников или коммунальщиков — привлечь к ответственности.

Коммунальная авария оставила без холодной воды 39 многоэтажек, почти 700 домов в частном секторе, поликлинику, школу и еще почти два десятка организаций. Они отключены от водоснабжения с четверга, 27 июня. Время восстановления работоспособности системы коммунальщики пока не обозначают. Подвозом питьевой воды сейчас занимается «Уфаводоканал».

Добавим, что прокуратура также оценит скорость ремонта и устранения последствий аварии.

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