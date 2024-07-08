Радий Хабиров: «Перед уфимцами мне было неудобно»

Хабиров также заявил о важности комфорта пациентов и медицинского персонала. Так, для детских и взрослых поликлиник будет разработан единый дизайн-проект. Кроме того, поликлиники планируют переоснастить: установить новое оборудование и тяжелую технику. На цели, по словам руководителя региона, уже были заложены средства в республиканский бюджет.