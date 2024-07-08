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Радий Хабиров: «Перед уфимцами мне было неудобно»

Радий Хабиров: «Перед уфимцами мне было неудобно»

8 июля 2024, 10:29
Фото: 1MI
Глава Башкирии рассказал, почему ремонт медучреждений первичного звена в Уфе удалось начать только сейчас.

В Уфе активно ведутся работы по ремонту медучреждений первичного звена. Как отметил Хабиров, ремонт долго откладывался из-за того, башкирская столица не входила ни в одну из федеральных программ.

Фото: Радий Хабиров/Telegram

Так, первые объекты планируется сдать уже этой осенью. Речь идет о диагностическом корпусе РКБ имени Куватова, двух отделениях Детской поликлиники № 2, Детской поликлинике № 5 и региональном противотуберкулезном диспансере. Всего в рамках программы власти намерены провести ремонт 118 медицинских учреждений. При этом, как подчеркнул глава республики, приоритет отдается наиболее «убитым» и неухоженным объектам.

Фото: Радий Хабиров/Telegram

Хабиров также заявил о важности комфорта пациентов и медицинского персонала. Так, для детских и взрослых поликлиник будет разработан единый дизайн-проект. Кроме того, поликлиники планируют переоснастить: установить новое оборудование и тяжелую технику. На цели, по словам руководителя региона, уже были заложены средства в республиканский бюджет.

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