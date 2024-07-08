Радий Хабиров: «Перед уфимцами мне было неудобно»

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Уфе активно ведутся работы по ремонту медучреждений первичного звена. Как отметил Хабиров, ремонт долго откладывался из-за того, башкирская столица не входила ни в одну из федеральных программ.
Так, первые объекты планируется сдать уже этой осенью. Речь идет о диагностическом корпусе РКБ имени Куватова, двух отделениях Детской поликлиники № 2, Детской поликлинике № 5 и региональном противотуберкулезном диспансере. Всего в рамках программы власти намерены провести ремонт 118 медицинских учреждений. При этом, как подчеркнул глава республики, приоритет отдается наиболее «убитым» и неухоженным объектам.
Хабиров также заявил о важности комфорта пациентов и медицинского персонала. Так, для детских и взрослых поликлиник будет разработан единый дизайн-проект. Кроме того, поликлиники планируют переоснастить: установить новое оборудование и тяжелую технику. На цели, по словам руководителя региона, уже были заложены средства в республиканский бюджет.