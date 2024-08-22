Как лечиться дешево?

Устав от долгих ожиданий в государственных поликлиниках, работающих по полису ОМС, пациенты все чаще выбирают вариант оплатить медицинские услуги, чтобы сэкономить время и нервы. Тем не менее, такой подход оказывается не по карману для всех. Специалисты подчеркивают, что увеличение цен на платные услуги связано с рядом объективных причин, такими как возрастание затрат в результате подорожания расходных материалов, используемых в лабораториях.



Как лечить и не разориться — в материале «Новых Известий».