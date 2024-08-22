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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Как лечиться дешево?

Как лечиться дешево?

22 августа 2024, 09:28
Как позаботиться о здоровье и при этом не разориться — в расследовании «Новых Известий».

В прошедшем, 2023, году расходы жителей Российской Федерации на платное медицинское обслуживание возросли на 18%, а число обращений в частные медицинские учреждения увеличилось на 20%. Кроме того, общая напряженность в обществе, связанная с продолжающимися военными конфликтами, негативно сказывается на здоровье граждан России.

Эксперты, представившие эту информацию, полагают, что возрастание интереса к платным медицинским услугам обусловлено «усилением покупательской уверенности, особенно в регионах», а также стремлением пациентов к более быстрому и комфортному обслуживанию, что предполагает доступ к разнообразным медицинским услугам.

Устав от долгих ожиданий в государственных поликлиниках, работающих по полису ОМС, пациенты все чаще выбирают вариант оплатить медицинские услуги, чтобы сэкономить время и нервы. Тем не менее, такой подход оказывается не по карману для всех. Специалисты подчеркивают, что увеличение цен на платные услуги связано с рядом объективных причин, такими как возрастание затрат в результате подорожания расходных материалов, используемых в лабораториях.

Как лечить и не разориться — в материале «Новых Известий».

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