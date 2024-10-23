«До чего довели народ…»: врачи воруют у врачей в Уфе

Posted 23 октября, 11:56
Published 23 октября, 11:56
Modified 23 октября, 12:04
Updated 23 октября, 12:04
Утром в среду, 23 октября, в полицию было передано сообщение, что этой ночью в клинику пробрался неизвестный и забрал из сейфа ₽43 000. На место преступления была направлена следственная и оперативная группа.
— Предварительно установлено, что к краже причастна работница клиники, 21-летняя жительница Уфы, — сообщает пресс-служба полиции Башкирии.
Девушка признала свою вину и рассказала, что проникла ночью на работу с целью забрать из сейфа наличные средства. Обвиняемая с помощью ключа проникла внутрь и со спокойно душой забрала всю наличку и ушла домой, считать украденное.
Уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Девушка возместила весь ущерб своему бывшему работодателю и надеется на снисхождение в суде.
Ранее Mkset сообщил, что в Башкирии предстанет пред судом бывший мэр Салавата.