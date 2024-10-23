mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 11:56

Published 23 октября, 11:56

Modified 23 октября, 12:04

Updated 23 октября, 12:04

В Уфе обокрали клинику

«До чего довели народ…»: врачи воруют у врачей в Уфе

23 октября 2024, 11:56
Фото: 1MI

В Уфе обокрали клинику

Уфимка задержана по подозрению в краже, сообщила пресс-служба МВД России по Республике Башкортостан в среду, 23 октября.

Утром в среду, 23 октября, в полицию было передано сообщение, что этой ночью в клинику пробрался неизвестный и забрал из сейфа ₽43 000. На место преступления была направлена следственная и оперативная группа.

— Предварительно установлено, что к краже причастна работница клиники, 21-летняя жительница Уфы, — сообщает пресс-служба полиции Башкирии.

Девушка признала свою вину и рассказала, что проникла ночью на работу с целью забрать из сейфа наличные средства. Обвиняемая с помощью ключа проникла внутрь и со спокойно душой забрала всю наличку и ушла домой, считать украденное.

Уфимец месяц воровал в магазине
Узнать подробнее

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Девушка возместила весь ущерб своему бывшему работодателю и надеется на снисхождение в суде.

Ранее Mkset сообщил, что в Башкирии предстанет пред судом бывший мэр Салавата.

Читайте также:
Гастролеры обокрали операторов в БашкирииВ Башкирии взлетели цены на продуктыБыть бодрым дороже с каждым днём в Уфе
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Мвд#Кража#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Инциденты#Поликлиника#МВД Башкирии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика